Benfica: ceduto Enzo Fernandez, pagano la clausola 💣

Enzo Fernandez è una delle sorprese dell’Argentina che si giocherà la finale dei Mondiali in Qatar contro la Francia. Una competizione molto particolare e ricca di sorprese questa del 2022, che ha anche portato alla luce diversi talenti pronti a trovarsi squadra. Perché i Mondiali come sempre sono l’occasione per chi deve consacrarsi o confermarsi, ed è il caso del giovane talento del Benfica pronto ad una nuova occasione.

Benfica: Enzo Fernandez ceduto

Il giovane calciatore classe 2001 arrivato la scorsa estate dal River Plate per 12 milioni è già pronto ad andare via dopo pochi mesi. Perché ci sono squadre disposte ad investire in maniera pesante sul giocatore e costringendo il Benfica a lasciar partire il calciatore. Enzo Fernandez ha tanto calciomercato perché è diventato una delle grandi sorprese del Mondiale in queste ultime settimane. Già con il Benfica si era messo in mostra con grandi numeri in pochi mesi.

Ora tutta l’Europa è convinta che stiamo parlando di un grande giocatore, pronto ad avere la sua occasione di mercato per poter fare il salto di carriera e andare a giocare in un club più prestigioso. Tante le voci di mercato che lo accosterebbero anche alla Serie A.

Il Benfica è pronto a cedere Enzo Fernandez e comprare il sostituto.

Benfica: Enzo Fernandez via con la clausola

Non partirà a gennaio, ma è per l’estate prossima che il Benfica ha intenzione di cedere Enzo Fernandez per la clausola di 100 milioni di euro. Tanti club interessati, ma su tutti ci sarebbe il Real Madrid che è pronto ad investire in maniera importante per lui. Già pronto anche il sostituto per il club portoghese che si farà trovare pronto sul mercato dopo una grossa cessione.

Benfica: Alan Varela per sostituire Enzo Fernandez

D’altronde il Benfica già sta valutando l’acquisto di Alan Varela perché venderà Enzo Fernandez. Il giovane talento si è messo in mostra ai Mondiali con l’Argentina ed è pronto per un salto di qualità.

Intanto, come rivelato da fonti argentine come TNT Sports, Enzo Fernandez sarà sostituito da Alan Varela. Il giovane calciatore del Boca Juniors ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro che sarà pagato dopo la cessione di Enzo.

