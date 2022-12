Contestazione ed esonero: i tifosi impongono il sostituto

La società ha deciso: si va verso l’esonero a sorpresa. Tutto l’ambiente sembrava aver riconosciuto nel tecnico una guida molto importante ma ora con la società le cose possono cambiare all’improvviso e si valuta l’addio. Il futuro del tecnico si decide nelle prossime ore, nonostante i risultati in ripresa e la possibilità di fare un campionato importante dopo Natale. Intanto il club si è messo alla ricerca del sostituto perfetto e i tifosi hanno già scelto il nome.

Contestazione ed esonero: la scelta della società

Dopo Natale può cambiare il destino dell’allenatore: l’esonero è molto vicino. Nonostante le buone prestazioni e l’entusiasmo alle stelle, i tifosi si aspettavano di vedere una squadra meglio messa in campo. Gli obiettivi non sono stati raggiunti e sembrano essere tutt’altro che alla portata, guardando già agli impegni futuri.

L’esonero sembra la soluzione più giusta per tutti. Presto potrebbero esserci novità importanti e tutto dipenderà dal nuovo faccia a faccia che si avrà con la dirigenza. I tifosi non sono felici delle ultime uscite del 2022 e sono intenzionati a cambiare guida tecnica in vista del futuro. Le sfide della seconda parte dell’anno non hanno per niente soddisfatto tifosi e dirigenza che, ora, intendono cambiare in vista degli impegni che si avranno nel 2023.

Secondo le ultime notizie, sono addirittura i tifosi a voler imporre alla società la scelta del nuovo allenatore dopo l’esonero. Il futuro passa da scelte importanti e molto presto ci saranno novità ufficiali.

Cagliari, esonero Liverani: contestazione dei tifosi, le sue parole

A Cagliari c’è una dura contestazione dei tifosi: vogliono l’esonero di Liverani. Il tecnico non ha portato i risultati sperati, non ci sono state prestazioni adeguate alla qualità della rosa e in Sardegna c’è aria “pesante”. Lo stesso allenatore, ha parlato dell’infelicità dei suoi tifosi e delle possibilità d’esonero alla vigilia della sfida contro il Palermo.

“Il rispetto di chi viene a vedere e non è contento dello spettacolo al quale assiste è legittimo. Devo tuttavia dire che anche quando abbiamo perso non ho mai visto la mia squadra morta. È un campionato molto equilibrato e cerchiamo con tanta fame di centrare qualche vittoria consecutiva che ci riporterebbe in quota. L’obiettivo è quello di dare continuità alle prestazioni ed ai risultati. Siamo orgogliosi di avere due ragazzi presi in considerazione dal ct. Deve essere uno stimolo per dare di più e non fine a se stesso. Hanno giocatori di livello, è una squadra in crescita, ma noi dobbiamo fare il massimo e cercare i tre punti. Più che guardare al Palermo io penso alla mia squadra”.

Futuro Cagliari? “Ci siamo allenati molto bene, è stata una settimana nella quale ci siamo concentrati sul confronto con i rosanero. L’aspettativa è quella di chiudere nel migliore dei modi questo 2022. Abbiamo difficoltà e non lo nascondo, probabilmente ci saranno anche in futuro. Io conosco solo una ricetta per superare i momenti difficili ed è quella che si basa sul lavoro e sul raggiungimento dei risultati positivi”.

Esonero Liverani dal Cagliari: i tifosi vogliono Ranieri

Claudio Ranieri potrebbe tornare ad allenare il Cagliari in caso di esonero di Fabio Liverani. Qualche giorno fa, durante la partita tra Perugia e Cagliari, infatti, i tifosi hanno chiesto a gran voce il ritorno del tecnico ex Roma e Leicester, tra le altre. Ora dipenderà tutto da Liverani e dalle prossime due partite prima della sosta: Palermo e Cosenza saranno lo spartiacque per decidere il suo futuro.

