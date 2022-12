Argentina-Francia: calciatori infortunati saltano la finale, l’annuncio

Ultimissime notizie su quelle che sono le formazioni della finale del Mondiale tra Argentina e Francia. Ci sono importanti novità riguardo le scelte che potrebbero essere fatte dai due allenatori. Tante novità che possono portare a dei cambiamenti di formazione in vista della sfida che inizierà nelle prossime ore. Si scenderà in campo domenica 18 ore 16:00 italiane per la finale tra Argentina e Francia della Coppa del Mondo 2022.

Argentina Francia: calciatori infortunati

Novità importanti per la Finale del Mondiale 2022, dove scenderanno in campo Argentina e Francia per l’ultimo atto della Coppa in Qatar. Una partita che ha creato grandi allarmismi per quanto accaduto nelle ultime ore, con diversi giocatori della Francia colpiti da un virus e che ha portato a diversi di questi a saltare già la semifinale con il Marocco. Ora arrivano aggiornamenti sulle condizioni di questi giocatori e anche su quelle di altri.

Scaloni può star tranquillo con la sua Argentina. Non può dire lo stesso, invece, la Francia che ha vissuto giorni d’ansia con Deschamps per i vari giocatori indisponibili. Ora però potrebbe essere tutto rientrato per la Finale.

Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni dei giocatori infortunati di Argentina Francia.

Francia: recuperati gli infortunati

La Francia è pronta a sfidare l’Argentina: Coman, Varane e Konate hanno recuperato. I calciatori nei giorni scorsi avevano avuto un attacco influenzare e ora possono sentirsi recuperarti per la partita finale.

Stesso discorso vale per Tchouameni e Theo Hernandez che ci saranno per Argentina Francia, che hanno saltato l’allenamento di venerdì dopo una botta al ginocchio e all’anca che sembrava poteva compromettere la loro presenza nella partita. Saranno tutti a disposizione di Deschamps.

Probabili formazioni Argentina Francia

Queste le probabili formazioni di Argentina Francia con diversi giocatori recuperati nella Nazionale di Scaloni e Deschamps:

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni

(4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps

