😮 Serie A sotto shock, chiesto l’arresto del calciatore: 4 anni di reclusione

Fulmine a ciel sereno per il club di Serie A. Il giocatore, colpo estivo di mercato della società, è finito nel mirino della magistratura. Chiesto l’arresto, 4 anni di reclusione. I motivi sono seri e legati ad associazione a delinquere. Tifosi increduli, anche la società non si aspettava una situazione del genere. Adesso bisognerà capire in che modo si salverà il calciatore. Ecco cosa sta succedendo.

Serie A: schock per il giocatore, accuse gravi

Una svolta improvvisa e quasi incredibile. Quest’oggi è arrivata la notizia relativa alla richiesta d’arresti per il calciatore di Serie A. I motivi sono da ricondurre a rapporti che il giocatore ha avuto in passato, quando era ancora giovane, con un clan.

Ecco perché adesso rischia il carcere. Le accuse dei giudici sono abbastanza gravi, nel mirino anche episodi di frode sportiva. A raccontare tutto è Il Fatto Quotidiano.

Guai per il difensore del Monza Izzo che rischia quattro anni e dieci mesi per concorso esterno in associazione camorristica. A ciò si uniscono anche due episodi di frode sportiva

Monza: Izzo rischia, la condanna della Dda di Napoli

È questa la condanna chiesta dalla Dda di Napoli nei confronti del difensore del Monza Armando Izzo: 4 anni e 10 mesi. Ieri è avvenuta la requisitoria del pm Maurizio De Marco, a seguito del processo dove risulta indagato anche il giocatore. I fatti risalgono alla sua militanza ad Avellino, a inizio carriera. Nel mirino due episodi di calcio scommesse organizzati dai fratelli Accurso, appartenenti al clan della Vinella Grassi.

Monza: la condanna per Izzo

Oltre al calciatore del Monza Izzo, sono state chieste altre due condanne a 18 mesi per frode sportiva a Salvatore Russo e Umberto Accurso. Adesso resta da capire in che modo il giocatore si difenderà e se ciò peserà sulla sua carriera e la sua esperienza con il club brianzolo. Il calciatore è tuttora in prestito dal Torino con diritto di riscatto a 4,5 milioni in caso di salvezza della squadra di Palladino.

