Argentina-Francia: la decisione FIFA dopo la morte di Mihajlovic

E’ di queste ore la tragica notizia per la scomparsa di uno dei più grandi uomini di calcio degli ultimi anni. Sinisa Mihajlovic è morto prematuramente all’età di 53 anni a causa di un male troppo grande da poter sconfitte, la leucemia. Nulla da fare per l’ex allenatore che da anni lottava contro questo male e che alla fine non è riuscito a superare. Arrivano ora nuove notizie riguardo quello che può essere il messaggio del calcio.

Morte Mihajlovic: decisione FIFA su Argentina-Francia

Arrivano tantissimi messaggi dal mondo del calcio e non solo per Sinisa e la sua famiglia. Nei prossimi giorni ci saranno i funerali per l’addio al tecnico che è andato via troppo presto. Dopo aver fatto la storia da calciatore aveva ancora tanto da dare come allenatore. Ora però non sarà più possibile ammirarlo e seguirlo, perché la sua vita è finita prima di quanto ci si poteva aspettare a causa del brutto male.

Sono già tante le iniziative che si preparano in Italia in memoria dell’allenatore. Intanto, potrebbe arrivare una decisione anche da parte della FIFA con il suo presidente Gianni Infantino che potrebbe mandare un messaggio in vista delle prossime partite dei Mondiali 2022 che si andranno a giocare nelle prossime ore. Mancano la finale 3-4 posto tra Croazia e Marocco e quella 1-2 posto tra Argentina e Francia.

La morte di Mihajlovic potrebbe portare ad una decisione della FIFA su Argentina Francia.

Argentina Francia: minuto di silenzio per Mihajlovic

Ancora non è arrivata una notizia o una conferma ufficiale, ma nelle prossime ore si saprà se per Mihajlovic la FIFA farà fare 1 minuto di silenzio in ricordo dell’ex calciatore e allenatore che ha guidato anche la Nazionale della Serbia per un anno in passato.

Milan in lutto per Mihajlovic: il ricordo

Nessuna decisione è ancora stata presa, intanto, oggi è andata di scena l’amichevole Liverpool Milan e c’è stato 1 minuto di silenzio per Mihajlovic con i rossoneri che hanno anche giocato con la fascia a braccio per l’ex allenatore.

