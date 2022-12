Mihajlovic è morto: annuncio straziante della famiglia 😭

Il mondo del calcio piange un grande uomo, ex calciatore e allenatore: Sinisa Mihajlovic è morto. La terribile malattia ha avuto la meglio, purtroppo, su una leggenda del calcio che per fortuna è passato per il nostro paese e per tanti anni ha fatto la storia nel calcio italiano, prima da calciatore e poi da allenatore. Va via troppo presto e arriva l’annuncio da lacrime della sua famiglia che ha dato l’ufficialità della notizia.

Mihajlovic morto: addio alla leggenda

Già nei giorni scorsi si è parlato tanto di come fossero peggiorate di colpo le condizioni dell’ex calciatore e allenatore. Non ha potuto più lottare e alla fine si è dovuto arrendere, la leucemia è stata più forte di Mihajlovic che è morto in queste ore. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla famiglia che in maniera straziante e sotto choc ha dovuto dare la notizia alla stampa, dai figli fino alla moglie e parenti più stretti.

Il mondo del calcio abbraccia la tragica scomparsa di uno dei simboli del nostro paese. Arrivato dalla sua Serbia che era giovane ha vestito la maglia di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter da calciatore, per poi avviare la carriera da allenatore. In Italia è rimasto per tanti anni, quasi tutta la sua vita, era la sua seconda casa. In questi anni ha annunciato di essere malato e di aver iniziato la sua battaglia contro la leucemia in modo davvero forte e deciso, diventando esempio per tanti nel mondo. Alla fine però, quando sembrava quasi fatta ed era tornato alla normalità, il ritorno della leucemia che ha portato alla morte Mihjajlovic.

Sinisa Mihajlovic è morto di leucemia e la sua famiglia ha dato l’annuncio ufficiale.

Morte Mihajlovic: annuncio della famiglia

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Sinisa Mihajlovic n un ospedale di Roma. Dopo l’annuncio della malattia nel luglio del 2019, è scomparso oggi all’età di 53 anni. A darne l’annuncio straziante è la famiglia con un comunicato:

“La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel.dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato”.

Condoglianze Mihajlovic: il saluto

La carriera di Mihajlovic da calciatore e allenatore parla da se. E’ stato parte della storia del calcio italiano e oggi, purtroppo, bisogna raccontare anche la sua scomparsa. Nel nostro piccolo, la redazione di Calciomercato24.com si unisce alle condoglianze per la famiglia con un forte abbraccio. Ciao Sinisa, ci mancherai.

