Morti in Qatar e messaggio pace Ucraina: scandalo FIFA

Incredibile come con il Mondiale in Qatar la FIFA sia finito da anni nel mirino di critiche incessanti e polemiche senza fine. Ora arrivano nuovi aggiornamenti riguardo quello che può essere un nuovo polverone che può venire fuori nelle prossime ore dopo le dichiarazioni direttamente del presidente. Questa volta però potrebbe essersi superato il limite e arrivano messaggi di ogni tipo contro l’organo più potente del mondo del calcio mondiale.

Mondiali 2022 in Qatar: discussioni contro la FIFA

Arrivano notizie che smentiscono notizie che per mesi sono andate avanti. A farlo è direttamente il presidente della FIFA Gianni Infantino su un tema molto delicato come le morti degli operai in Qatar per la costruzione degli stadi. Per questo motivo la FIFA ora è finita ancor più nel mirino della critica. Le ultime dichiarazioni del presidente non hanno per niente fatto felice le tante persone che da anni si fanno battaglia su certi temi.

Questa però sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Perché subito dopo arriva anche una notizia su un messaggio di pace per l’Ucraina, con Infantino e la FIFA sempre nel mirino delle critiche della stampa.

Morti in Qatar: la smentita di Infantino

Tante polemiche riguardo le morti in Qatar per la costruzione degli stadi. Tantissime che hanno innescato ribrezzo tra anche tutte le Nazionali coinvolte. Ora però arrivano le parole di Gianni Infantino della FIFA che si schiera dalla parte dell’organizzazione e potrebbe provare ad insabbiare la cosa:

“Ogni morte e’ una tragedia per tutti. Una morte e’ sempre una disgrazia. Le cifre sugli operai nella costruzione degli stadi non sono reali”.

Messaggio Pace pre Argentina-Francia: Infantino e la FIFA criticati

Secondo la CNN International, la FIFA avrebbe rifiutato la richiesta del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky di condividere un messaggio di pace prima del fischio d’inizio della finale Mondiale tra Argentina e Francia.

