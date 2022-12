Corsa in ospedale e denuncia: paura per l’argentino in Qatar 😱

Importanti notizie che riguardano le ultime per quello che sta accadendo in Qatar proprio dove si stanno giocando i Mondiali e l’argentino sarebbe rimasto coinvolto a livello emotivo. Le prossime ore saranno decisive anche per il suo futuro di carriera e di quello che resterà come ricordo di questo Mondiale. Non ha nessuna intenzione il giocatore dell’Inter di tornare con una medaglia diversa da quella d’oro.

Qatar: paura per Lautaro Martinez

Nelle prossime ore, esattamente domenica 18 dicembre alle ore 16:00, si giocherà la finale dei Mondiali Argentina Francia. Una partita dove ci sono anche giocatori di Serie A coinvolti nelle due formazioni, tra cui anche l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez che però in Qatar con la sua fidanzata Agustina Gandolfo è rimasto sotto choc per quanto accaduto.

Importanti notizie riguardo il brutto episodio dove è rimasto coinvolto indirettamente l’attaccante dell’Inter, che potrebbe anche aver perso la concentrazione in queste ultime ore per preoccuparsi delle condizioni di salute delle sua fidanzata. Una concentrazione che però Scaloni gli chiederà di recuperare molto presto visto quello che aspetta a tutto il popolo argentino.

Paura per la fidanzata di Lautaro Martinez Agustina Gandolfo per quanto accaduto in Qatar.

Argentina: Lautaro Martinez in ospedale con Agustina Gandolfo

Le ultime ore sono state d’ansia per Lautaro Martinez e la sua fidanzata Agustina Gandolfo a Doha dove l’argentino sta giocando il Mondiale del Qatar. In un bar lady Martinez ha chiesto un succo di frutta e nel bicchiere c’erano pezzi di vetro. Nulla di grave per fortuna dopo la corsa in ospedale, ma Agustina Gandolfo e Lautaro hanno informato l’ambasciata in Qatar dell’accaduto.

Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez fidanzati

E’ dal 2018 che sono fidanzati Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez. I due hanno avuto anche un figlia nata lo scorso anno. Per fortuna niente di grave per lei e preoccupazione rientrata per Lautaro Martinez che nelle prossime ore dovrà essere concentrato al massimo per poter giocare la finale dei Mondiali contro la Francia.

