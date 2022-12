Calciomercato Milan, il calciatore rompe il silenzio: l’annuncio sul futuro 🔥

Il calciomercato del Milan lo vede protagonista, uno dei calciatori più importanti del campionato italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni in questo sosta a causa dei Mondiali e ha parlato del suo futuro. Alcuni rumors di mercato su di lui e ne ha parlato così di quelli che sono gli scenari spinosi a cui dovranno far fronte Maldini e Massara per il progetto Milan che dovranno portare avanti.

Calciomercato Milan, annuncio del calciatore sul futuro: l’intervista

È uno dei titolarissimi di Stefano Pioli e non vede l’ora di rincorrere il Napoli, in Serie A, per la lotta Scudetto. Vuole difendere il titolo per arrivare alla tanto desiderata stella e, al centro delle voci di calciomercato a causa del suo importante valore economico, ha parlato quest’oggi di diversi temi.

Ci sono club interessati a lui, accendendo non poche preoccupazioni nei tifosi rossoneri, se dovesse arrivare una proposta ad altissime cifre.

A rilasciare un’intervista, ai microfoni di uno dei principali quotidiani italiani, è il centrocampista Sandro Tonali. Ecco le sue parole, in merito anche ai rumors di calciomercato del Milan.

Mercato Milan, le parole di Tonali nell’intervista

Parla di futuro Sandro Tonali nell’intervista, protagonista delle notizie di calciomercato legate ai rossoneri perché al centro dei discorsi potrebbe esserci un rinnovo a vita per lui, ma il centrocampista ha le idee chiare. Lo spiega nell’intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, pubblicata sulla rosea questa mattina. Ecco, di seguito, le sue parole: “Ovvio che vorrei rimanere il più a lungo possibile al Milan. Per tutto il resto della mia storia, se me lo chiedete oggi. Fare promesse del genere però è troppo prematuro, nella carriera di un calciatore sono importanti diversi fattori: salute, infortuni, soprattutto la famiglia. Fare previsioni del genere, così a lungo termine, è impossibile”.

Ultime Milan, le parole di Tonali sullo Scudetto

“Perché non dovremmo crederci?” Sandro Tonali parla così della sfida che lancia al Napoli, sulla rincorsa Scudetto. I rossoneri, al rientro dalla sosta, partiranno da una distanza di ben 8 punti dalla capolista Napoli. Ma Tonali ci crede e vuole lo Scudetto, un “bis” per i campioni d’Italia.

