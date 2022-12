Calciomercato Milan: colpo sulla trequarti, arriva il giapponese

Nome nuovo per il Milan che ha messo nel mirino il talento del Giappone, che s’è messo in evidenza agli ultimi Mondiali. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è per questo che rappresenta una vera e propria opportunità per Maldini che è pronto a farlo firmare per la prossima stagione. Un colpo a parametro zero per assicurarsi le prestazioni del talento, classe 1996, che è considerato il futuro della Nazionale giapponese.

Calciomercato Milan: svolta sulla trequarti, nome nuovo

Secondo le ultime notizie di mercato Milan, Maldini sta seguendo con grande attenzione il Nazionale giapponese protagonista agli ultimi Mondiali in Qatar. Il calciatore può essere ingaggiato a partire dalla prossima stagione e può arrivare in rossonero a parametro zero.

Ha il contratto in scadenza nel 2023 e per il momento non ha ancora rinnovato con il suo attuale club che è in trattativa per convincerlo a firmare. Le sirene da parte di altre squadre, però, stanno franando l’affare.

Ecco perché Maldini è pronto a convincere il giocatore a lasciare l’Eintracht Francoforte con l’agente si sta discutendo per portare al Milan Kamanda.

Kamanda al Milan, concorrenza del Borussia Dortmund

A riportare la notizia dell’interesse del Milan per Kamanda nel prossimo calciomercato è il Corriere dello Sport. Nonostante ciò, però, c’è da superare la concorrenza del Borussia Dortmund, che nelle ultime ore ha mosso passi importanti per ingaggiare il giapponese a parametro zero. Il club tedesco è pronto ad anticipare la concorrenza facendo firmare al giocatore un pre contratto per la prossima stagione.

Milan: il Borussia Dortmund in vantaggio per Kamanda

Non solo il Milan, il centrocampista classe 1996 Kamanda in scadenza con l’Eintracht Francoforte è un obiettivo anche di Borussia Dortmund, Siviglia e Benfica. Ad oggi il club in vantaggio è quello giallonero che la prossima settimana è pronto a chiudere a far firmare al giocatore un pre contratto per la prossima stagione, beffando difatti il Milan.

