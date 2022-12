💣Calciomercato Juve, Pulisic ha deciso: accordo sulle cifre

Arrivano le ultime novità di calciomercato Juve. Dall’Inghilterra arriva l’annuncio riguardo il trasferimento del trequartista degli Stati Uniti Pulisic che è pronto a lasciare il Chelsea. Sulle tracce del giocatore c’è soprattutto la Juventus che aveva pronto un’offerta per portarsi a casa il calciatore. Ecco la svolta che è avvenuta in queste ultime ore.

Juventus: svolta Pulisic, la decisione sul futuro al Chelsea

Pulisic continua ad essere un obiettivo di mercato della Juve per la prossima stagione. I bianconeri hanno messo nel mirino lo statunitense per rinforzare il reparto offensivo della squadra a disposizione di Max Allegri. In queste ore è arrivata la notizia in merito al trasferimento di Pulisic con il giocatore che ha sciolto le riserve in merito al suo futuro al Chelsea.

Le cose a Londra non sono andate bene. Il giocatore, arrivano in Premier League dal Borussia Dortmund, non ha trovato la giusta continuità con la maglia de Blues. Motivo per cui, adesso, adesso sta pensando di lasciare il club londinese.

I bianconeri hanno fatto più di un tentativo con Cherubini pronto a portare alla Juventus Pulisic. Alla fine ecco arrivata la decisione del giocatore.

Pulisic al Manchester United, Juve beffata

Accostato alla Juventus in passato, Christian Pulisic sarebbe sempre più vicino al trasferimento al Manchester United a gennaio. A riportare la notizia è il The Sun. Il club inglese, dopo l’addio di Ronaldo, avrebbero la possibilità di investire ben 200 milioni di euro nella sessione invernale e il nome di Pulisic del Chelsea è in cima alla lista dei desideri del tecnico.

Pulisic fuori portata per la Juve

Il centrocampista offensivo classe 1998 del Chelsea e della nazionale USA, sarebbe pronto a firmare con la grande rivale in Premier Leaue. Ten Hag vuole anticipare la concorrenza della Juve e portare al Manchester United Pulisic nel prossimo calciomercato. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe già dato l’ok per il buon esito dell’operazione.

