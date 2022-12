Calciomercato, giocherà in Serie A dopo il Mondiale: colpo da 40 milioni

Una big di Serie A pronta a piazzare il colpo, subito dopo il Mondiale, convinta dalle stesse prestazioni fornite in Qatar. Mezza Europa è pazza di lui e un club di Champions in Serie A potrebbe mettere le mani sul gioiello del Marocco. Oltre a Sofyan Ambrabat ha infatti spiccato lui tra i calciatori del Marocco e, molto presto, potrebbe finire in Italia, tra i migliori calciatori del campionato italiano. C’è l’annuncio da parte di uno dei principali quotidiani italiani.

Calciomercato Serie A, arriva dal Marocco dopo il Mondiale: la notizia

Brilla al Mondiale e molto presto potrebbe fare il suo approdo al grande calcio, anche a livello di club. Perché il calciatore che si è rivelato la sorpresa numero uno tra le partite disputate in Qatar ha da giocare la “finalina” contro la Croazia per segnare la storia del Marocco, nella speranza di poter ottenere un terzo posto appunto storico, prima di giocarsi le sue chance anche tra le manifestazioni delle competizioni UEFA.

Prima il Mondiale e poi la Champions League, un sogno ad occhi aperti per il calciatore di soli 22 anni che sta letteralmente brillando da novembre in avanti.

Il centrocampista del Marocco, Azzedine Ounahi, è un obiettivo di calciomercato dell’Inter. I nerazzurri, già a gennaio, potrebbero partire all’assalto.

Mercato Inter, colpo Ounahi: affare da 40 milioni

L’affare è da 40 milioni per l’Inter, quello che porta ad Azzedine Ounahi. A parlarne, quest’oggi, sono i colleghi de Il Corriere dello Sport, che rivelano della possibilità del grande colpo dei nerazzurri. In corsa ancora per Franck Kessiè, Ausilio vorrebbe ora sterzare e beffare la fortissima concorrenza che c’è sul marocchino, per il gran colpo a centrocampo. Il calciatore classe 2000 sarebbe il grande innesto per il presente e per il futuro, con l’idea di infoltire ancora di più l’importante centrocampo di Simone Inzaghi.

Ultime Inter, concorrenza in Premier per Ounahi

C’è forte concorrenza di calciomercato per l’Inter su Ounahi e precisamente arriva dal Leicester, club disposto a mettere sul piatto i 40 milioni all’Angers. Il giovane centrocampista dell’Angers piace a diversi top club d’Europa e molto potrebbe dipendere anche dal ricco contratto per il calciatore, oltre che al ricco compenso economico che verrà fuori dal suo cartellino.

