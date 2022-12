Juventus: c’è l’accordo per la firma, futuro in bianconero 💣

Ci sono importanti notizie di calciomercato sul futuro del calciatore. Il campione dopo la notizia dei Mondiali è pronto a dare una svolta alla propria carriera. Arrivano news importanti per quella che sarà la scelta del giocatore che ha deciso di legarsi al club bianconero nonostante le tante voci di mercato in vista del prossimo anno. Ora c’è la conferma di quella che sarà la sua prossima avventura.

Calciomercato Juve: c’è la notizia dell’accordo

Importanti movimenti che la società bianconera è intenzionata a fare nonostante le tante polemiche che hanno colpito la società che è finita in un vero caos. Ora ci sono degli aggiornamenti che riguardano rinnovi e nuovi acquisti della Juve. Perché diversi giocatori potrebbero andar via e altri saranno confermati. Tra queste opzioni però c’è anche quella di portare dei nuovi giocatori già nella prossima sessione di mercato di gennaio.

La Juventus vuole rinforzare la propria rosa in vista della ripresa della stagione e farà dei movimenti di mercato a gennaio per provare a mettersi in corsa per il resto dell’anno ed essere maggiormente competitiva per il futuro. In quest’ultime settimane per quanto riguarda il mercato è spuntata una priorità in casa Juventus quella che porterebbe alla firma di Grimaldo , attuale giocatore del Benfica con il contratto in scadenza a fine stagione.

La Juventus vuole acquistare Grimaldo già a gennaio dal Benfica.

Juventus: Grimaldo in arrivo

Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri sono convinti di ingaggiare il terzino spagnolo in vista del prossimo anno nonostante i problemi che hanno colpito la società bianconera. Grimaldo avrebbe già accettato l’offerta della Juventus. Dopo essere stato vicino alla Serie A molte volte ora potrebbe essere arrivato il momento chiave, prenderà l’eredità di Alex Sandor ormai in uscita.

Juventus: Grimaldo già a gennaio

L’idea della Juventus è quella di ottenere l’ingaggio di Alejandro Grimaldo già nel prossimo mercato di gennaio. Per una cifra accessibile si può chiudere subito, seno sarà tutto rimandato alla prossima estate con l’ingaggio a costo zero del calciatore del club portoghese. La valutazione che il Benfica al momento di lui è di circa 10 milioni di euro.

