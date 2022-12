Fiorentina, via Amrabat? Ecco il sostituto, è un colpaccio

Il sostituto di Sofyan Amrabat, qualora dovesse arrivare una sua cessione dopo il Mondiale disputato in Qatar da assoluto protagonista con il Marocco, arriverebbe da un club di Serie A. Sta valutando con quale soluzione cederlo, il club proprietario del suo cartellino considerando che pare non abbia convinto il suo allenatore. Il trequartista può salutare subito a gennaio, senza andar via però dalla Serie A, finendo dunque alla Fiorentina nell’imminente calciomercato.

Calciomercato Fiorentina, colpaccio per l’Europa: al posto di Amrabat

Sono vive le voci di calciomercato che vedono Sofyan Amrabat lontano dalla Fiorentina, a seguito di quanto messo in mostra al Mondiale. Sabato è in programma la “finalina”, valevole per il terzo o il quarto posto, da disputare contro la Croazia.

Il calciatore della Fiorentina è stato assoluto protagonista in questo Mondiale. probabilmente tra le sorprese più importanti dell’intera competizione, oltre che del Marocco. Paris Saint-Germain, United e non solo, Amrabat piace a diversi club d’Europa e di fronte ad una proposta di mercato di importante valore economico, la Fiorentina potrebbe ascoltare le stesse proposte e cederlo, nell’imminente calciomercato di gennaio.

Stando a quelle che sono le notizie, però, sempre dal Marocco arriverebbe il sostituto. In uscita dalla Samp, il colpaccio di mercato per la Fiorentina, porterebbe a Sabiri. Il calciatore non ha convinto il tecnico Dejan Stankovic e può salutare a gennaio.

Mercato Fiorentina, colpo Sabiri: si può chiudere a gennaio

Si può chiudere a gennaio il colpo di calciomercato per la Fiorentina, Sabiri al posto di Amrabat. Potrebbero anche coesistere i due, ma le voci di mercato continuano a vedere il forte interesse delle big d’Europa per Amrabat che potrebbe dire addio ai viola, dando una soluzione “marocchina” comunque al club toscano. Infatti, la Fiorentina, andrà dritta su Sabiri perché rappresenta ad oggi un’occasione di calciomercato vera e propria, come rivelano i colleghi di Sky Sport.

Ultime Fiorentina, le cifre del colpo Sabiri

Non ha un valore enorme il centrocampista della Sampdoria e obiettivo di calciomercato della Fiorentina, Sabiri. Il calciatore marocchino ha subìto una leggera svalutazione economica a seguito di un periodo di più bassi che alti nell’ultimo periodo di campionato, in Serie A. Pertanto, incassando una cifra importante per Amrabat, a Vincenzo Italiano verrà affidato il compito di inserire Sabiri nei suoi schemi, dando la possibilità ai viola di valorizzare un calciatore che verrebbe pagato all’incirca 6 o 7 milioni di euro.

