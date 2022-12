Milan: accordo ufficiale per il rinnovo, firma per 30MLN 🤑

Ultimissime di calciomercato oggi sul Milan che progetta il futuro. Tanti affari che la società sta portando avanti in vista della prossima stagione e del futuro. Il club rossonero dovrà provare a rimontare sul Napoli in testa alla classifica di Serie A per difendere il titolo di Campioni d’Italia e anche provare ad andare avanti in Champions League. Intanto, il mercato si accende con l’arrivo di una nuova entrata importante in casa Milan.

Calciomercato Milan: la firma del rinnovo

Sta dando continuità dopo anni di delusioni il Milan al suo attuale progetto. Tanti calciatori di livello sono andati via eppure la società è riuscita a crescere e anche a tornare a vincere come un tempo. Grande lavoro di società e squadra che hanno dato vita ad un progetto ambizioso che può diventare sempre più vincete per il futuro. Ora arrivano altre buone notizie per il Milan e i propri tifosi anche per il calciomercato. Perché c’è un accordo raggiunto proprio nelle ultime ore, si attendeva solo l’ufficialità .

La firma è arrivata proprio nelle ultime ore e ha dato vita poi al comunicato della società . Un accordo per il rinnovo che può portare Leao e altri acquisti a firmare col Milan in ottica calciomercato. Già nelle prossime settimane potrebbero essere attese delle novità importanti riguardo questa situazione che ha definito la società .

Il Milan è pronto a rinnovare il contratto con Fly Better di Emirates.

Milan: rinnovo con Fly Better Emirates

Il Milan rinnova con Fly Better Emirates per altri anni. Un prolungamento del contratto che diventa ufficiale per circa 30 milioni di euro, praticamente il doppio rispetto al precedente contratto.

Gli Sponsor sono sempre più vicini al Milan e credono nel progetto, tanto che Fly Better di Emirates sarà ancora sulle maglie del Milan della Prima Squadra maschile e anche sulle formazioni giovanili coinvolte nel progetto AC Milan Academy, in Italia e all’estero. Ora c’è attesa per il mercato.

Leao Milan: rinnovo vicino

L’accordo del Milan con Fly Better Emirates può portare al rinnovo di Leao o altri affari importanti dal calciomercato. Ci sono sempre più fondi necessari per il club rossonero per investire in vista del futuro.

