Juventus, Vlahovic se ne va: incasso da più di 90 milioni 😱

Dusan Vlahovic lascia la Juventus nel calciomercato di gennaio? Il bomber serbo non è stato uno dei protagonisti della Serbia al Mondiale, segnando solo un gol nell’ultima partita della nazionale slava ai gironi contro la Svizzera. Il suo futuro, però, è ancora tutto da scrivere e potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Sarà lui, eventualmente, il sacrificato di lusso della Juventus per risanare i conti a bilancio.

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: le ultime

La Juventus sta lavorando sul calciomercato per il prosieguo della stagione. Massimiliano Allegri in estate ha richiesto di allestire la rosa migliore per tornare a vincere subito ma non ha ricevuto quanto sperato. E ora il club, com’è noto, è anche al centro di vicende economiche molto delicate in vista del futuro. Gli innesti portati alla Continassa fino ad oggi non hanno fatto sì che arrivassero ottimi risultati ma da gennaio tutto potrebbe cambiare.

La Juventus pensa già al mercato, sia con gli innesti che con le cessioni. Mancano ancora dei tasselli da sistemare, e a gennaio potrebbero arrivare notizie e scelte clamorose per rendere la Juve una squadra compatta e coesa anche dal punto di vista dei costi. La rosa non è del tutto completa, soprattutto a causa degli infortuni che si stanno facendo sempre più pesanti, e, visti i bilanci, qualche cessione illustre potrebbe essere necessaria.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus rischia di cedere Dusan Vlahovic a gennaio. Il centravanti serbo non sta rendendo come ci si aspettava, forse anche a causa del lavoro di squadra, e potrebbe andare via con effetto immediato.

Calciomercato Juventus, cessione Vlahovic: valanga di soldi

Il calciomercato della Juventus non si ferma: Dusan Vlahovic verso la cessione? I guai finanziari del club bianconero, che hanno portato alle indagini che ormai tutti conoscono, portano alla possibilità di vedere il serbo lontano dalla Serie A.

Arrivato dalla Fiorentina lo scorso gennaio per più di 70 milioni, Vlahovic non è ancora riuscito a prendersi in tutto e per tutto la Juve e potrebbe essere il sacrificato dei bianconeri sul calciomercato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, su Vlahovic c’è il forte interesse di Manchester United e Chelsea. Da tempo i club di Premier League sono interessati all’acquisto del bomber serbo classe 2000 e gennaio potrebbe essere il mese giusto per portarlo in Inghilterra. Si vuole approfittare del momento di “debolezza” della Juventus per affondare il colpo con effetto immediato.

Cessione Vlahovic: la Juventus non accetta meno di 90 milioni

La cessione di Dusan Vlahovic per la Juventus potrebbe essere necessaria per risanare i bilanci. L’attaccante serbo piace, e non poco, anche a Bayern Monaco e Arsenal che sono pronte a fare aste incredibili per acquistarlo. Secondo le ultime notizie, però, la Juventus non intende accettare offerte al di sotto dei 90 milioni di euro per l’ex Fiorentina.

