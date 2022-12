Inter, infortunio per un big: Inzaghi in ansia

Brutte notizie arrivano dall’infermeria dell’Inter. Oltre a lavorare ancora sul recupero, complicato, di Lukaku, che non sembra essere ancora al 100%, lo staff medico nerazzurro è in apprensione anche per le condizioni fisiche di un altro top della formazione di Simone Inzaghi. Il giocatore si è infatti infortunato in una delle sue ultime uscite con la Nazionale, allarmando sin da subito l’Inter per un infortunio che potrebbe essere più grave del previsto.

Inter, il big va K.O.: l’infortunio preoccupa

Problemi in casa Inter. La formazione di Inzaghi si sta preparando al meglio in vista della sfida del prossimo quattro di gennaio contro il Napoli, ma l’impressione è che il tecnico nerazzurro debba fare a meno non solo di Romelu Lukaku, ma anche di un altro big.

Il giocatore dell’Inter si è infatti infortunato nelle scorse ore, allarmando immediatamente lo staff medico nerazzurro per le sue condizioni. Si potrebbe trattare di una ricaduta, l’ennesima, per il top della formazione di Inzaghi, che questa volta però sembra preoccupante più del dovuto.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, Marcelo Brozovic ha subito un nuovo infortunio muscolare, preoccupando l’Inter che in questo settimane monitorerà con attenzione le condizioni del croato per evitare di peggiorare la situazione.

Inter, infortunio Brozovic: le ultime

Marcelo Brozovic è uscito acciaccato dalla semifinale Mondiale contro l’Argentina, motivo per il quale il ct Dalic potrebbe decidere di risparmiandolo per la finalina in programma domani con il Marocco per il terzo posto.

Non avendolo avuto a disposizione per diverso tempo in questo inizio di stagione l’Inter si è allarmato immediatamente per le condizioni del suo giocatore. Secondo Sky Sport, comunque, l’infortunio di Marcelo Brozovic sembra essere di poco conto, ma l’Inter non ha alcuna intenzione di forzare i tempi.

Brozovic out per infortunio: obiettivo Inter-Napoli

Oltre alle condizioni fisiche di Romelu Lukaku l’Inter dovrà monitorare anche quelle di Marcelo Brozovic. Nonostante l’entità del problema sembri essere di poco conto, i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di bruciare le tappe e forzare il recupero del croato.

Stando alle ultime notizie, però, l’Inter spera di recuperare dall’infortunio Brozovic per la sfida del 4 gennaio contro il Napoli, obiettivo possibile ma che verrà raggiunto con cautela, per evitare possibili e terribili ricadute.

