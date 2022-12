Calciomercato Milan: dal Portogallo il nuovo Leao, blitz di Maldini 💣

Attenzione massima da parte del dirigente del Milan Maldini in vista della sessione invernale di calciomercato, che si aprirà a gennaio 2023. La società proverà ad accontentare Pioli rinforzando la squadra. Intanto c’è da risolvere anche una questione relativa al futuro di Leao. La trattativa per il rinnovo è ancora ferma, si cerca una svolta. Intanto spuntano i nomi dei possibili sostituti.

Milan: nuovo colpo dal Portogallo, il nome

Tra gli investimenti da fare in casa Milan c’è quello relativo all’acquisto della punta centrale. I rossoneri stanno setacciando il mercato europeo ed hanno individuato già diversi profili che potrebbero fare a caso del club.

In attesa di capire come andrà a finire la questione Leao, il Milan cerca il nuovo bomber che in futuro dovrà sostituire Giroud. Ecco il nome balzato in cima alla lista.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Maldini ha messo nel mirino l’attaccante del Porto e vuole portare al Milan Evanilson.

Evanilson al Milan, colpo di calciomercato

Come riportato da Ekrem Konur, Evanilson può andare al Milan nel prossimo calciomercato. Il brasiliano, di proprietà del Porto, è in una short list di possibili rinforzi dei rossoneri nel reparto avanzato. Ha caratteristiche diverse da Leao ma tutte le carte in regola per giocare nella squadra di Pioli.

Milan: Leao in uscita, c’è Evanilson

Leao è un tassello fondamentale nell’attacco della squadra milanese, ma la sua permanenza nel Milan è appesa a un filo. Le trattative per il suo rinnovo non stanno andando a buon fine e tutto indica che non ci sarà accordo tra le due parti. Il calciatore portoghese chiede uno stipendio troppo alto e molti club vogliono approfittare sua situazione per acquistarlo, visto che il suo rapporto con i rossoneri scadrà nel 2024.

Ecco perché il Milan guarda in caso Porto per rinforzare l’attacco: nel mirino c’è il brasiliano Evanilson.

