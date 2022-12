“Tempo scaduto”: deciso l’esonero, il sostituto è in Serie A

Le ultime notizie che arrivano riguardano un nuovo esonero. Molti allenatori sono stati messi in bilico e la loro posizione non è più salda. La seconda parte del 2022 non ha reso felici tifosi e dirigenze che, ora, hanno deciso di prendere provvedimenti in vista dei prossimi impegni. Si è deciso di cambiare per il futuro: scelto il sostituto, allena in Serie A ed è considerato uno dei migliori del nostro campionato.

Esonero annunciato: il sostituto è in Serie A

Molto presto potrebbero esserci novità importanti e tutto dipenderà dal nuovo faccia a faccia che si avrà con la dirigenza. I tifosi non sono affatto felici delle ultime uscite del 2022 e sono intenzionati a cambiare guida tecnica in vista del futuro. Le sfide della seconda parte dell’anno non hanno per niente soddisfatto tifosi e dirigenza che, ora, intendono cambiare in vista degli impegni che si avranno nel 2023.

Dopo il Mondiale può già cambiare il destino dell’allenatore: l’esonero è molto vicino. Nonostante le buone prestazioni e l’entusiasmo alle stelle, i tifosi si aspettavano di vedere una squadra meglio messa in campo. Gli obiettivi, però, non sono stati raggiunti e sembrano essere tutt’altro che alla portata, guardando già agli impegni futuri.

Secondo le ultime notizie, è arrivato un nuovo esonero in Nazionale: la Federcalcio ha scelto e il sostituto sarà un “italiano”. La dirigenza sta valutando ha deciso di non continuare con l’attuale commissario tecnico per ripartire con un nuovo progetto.

Croazia, esonero Dalic: i giornali lo “condannano”

La Croazia valuta l’esonero di Zlatko Dalic dopo la delusione Mondiale. La Federazione valuta, giornali e tifosi hanno già deciso. I maggiori quotidiani – sportivi e non – del territorio croato hanno già “condannato” all’addio l’attuale commissario tecnico,

“Non ha saputo reagire, è rimasto impassibile, non si rendeva conto che la squadra aveva perso la testa, che stava cadendo a pezzi, senza concentrazione né disciplina tattica. Tardive le sostituzioni, sbagliata la formazione di partenza”.

“Com’è possibile non sapere, alla sesta partita, chi deve giocare centravanti e chi ala destra?“, è il commento di Velimir Zajec , grande libero della Jugoslavia e della Dinamo Zagabria negli Anni Settanta.

L’esonero di Dalic dalla Croazia è imminente e ora si sta scegliendo il sostituto perfetto che possa garantire lo sviluppo dei giovani e di un gioco più arrembante.

Croazia, esonero Dalic: la Federazione pensa a Juric

L’esonero di Dalic dalla Croazia potrebbe portare Ivan Juric a diventare il nuovo commissario tecnico. L’attuale allenatore del Torino ha il contratto in scadenza nel 2024 ma una eventuale chiamata della sua Nazionale potrebbe convincerlo a lasciare al termine di questa stagione per prepararsi al meglio all’Europeo del 2024. Il futuro è ancora tutto da decidere ma le recenti frizioni con Cairo e con Vagnati potrebbero cambiare le carte in tavola.

