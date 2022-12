Addio Zaniolo, l’agente spaventa la Roma: “Non posso negarlo” 💣

Il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma è tornato in bilico. L’attaccante dei giallorossi ha vissuto una prima parte di stagione tra alti e bassi e non ha messo a referto giocate degne di nota. José Mourinho ha deciso, però, di affidarsi completamente al suo estro, insieme a quello di Dybala e di Pellegrini per riuscire a rendere grande la Roma e da gennaio spera di puntarci ancora: ma c’è il calciomercato a rendere i piani dello Special One più complessi.

Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: parla l’agente

Il futuro di Nicolò Zaniolo è legato al rinnovo con la Roma. I giallorossi hanno vissuto una prima parte di stagione altalenante, tra momenti di grande esaltazione e periodi di pieno down che hanno quasi portato a zero le possibilità di concorrere per lo Scudetto. José Mourinho ha chiesto una squadra ultra competitiva alla dirigenza che, intanto, sta lavorando sul futuro di Zaniolo.

Da sempre piace a tanti club, in molti ci hanno provato la scorsa estate, ma nessuno ha affondato realmente il colpo per il classe ’99. La situazione incerta legata al suo futuro, però, potrebbe cambiare le carte in tavola. Molti club hanno atteso per provare a strapparlo alla Roma a cifre relativamente “basse” rispetto alle richieste della scorsa sessione di mercato.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Zaniolo si decide nei prossimi giorni dopo gli incontri tra la Roma e l’agente. In Serie A e all’estero ci sono diverse possibilità per l’attaccante italiano che non è riuscito ancora a mostrare tutto il suo talento.

Calciomercato Roma, l’agente di Zaniolo: “Futuro? Vedremo”

Il futuro di Nicolò Zaniolo sarà ancora alla Roma o dirà addio? Sono aperte tutte le porte, ogni sentiero che porta agli anni a venire è percorribile. Piace a tanti top club, italiani ed esteri, ma non è nemmeno da escludere la firma sul rinnovo di contratto con i giallorossi.

Marco Busiello, membro dell’entourage di Nicolò Zaniolo, ai microfoni di TMW, ha parlato anche del futuro del classe ’99, aprendo ulteriori strade nella carriera dell’ex Inter.

“Zaniolo oggi è affermato a livello nazionale e internazionale, non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità . Ma queste cose stanno arrivando. Claudio Vigorelli (il principale agente di Zaniolo, ndr.) con lui sta facendo cose straordinarie e lo stesso ragazzo oggi sta maturando. È un giocatore molto importante. A livello italiano è uno dei giocatori che esprime maggiore qualità sia a livello tecnico che fisico, ha tanta attenzione intorno. Detto ciò è un giocatore della Roma che è una grandissima società e tutto verrà valutato a tempo debito”.

Zaniolo tra Roma, Napoli e Tottenham

La Roma vorrebbe trattenere Nicolò Zaniolo offrendogli il rinnovo di contratto ma, al momento, non sembra essere la priorità assoluta del club. Il calciatore non ha deciso ancora dove continuare la sua carriera e anche il suo agente, intanto, inizia a guardarsi intorno. Dalla Serie A, nelle ultime settimane, sembra essere arrivato un forte interessamento del Napoli, oltre a quelli già noti di Juventus e Milan. Dall’estero, invece, c’è il pressing di Antonio Conte e del Tottenham che intendono portare in Premier League uno dei talenti italiani più cristallini.

