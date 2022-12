Calciomercato, dal Mondiale alla Serie A: lo sta prendendo la Roma🤩

Una delle rilevazioni del Mondiale in Qatar è pronta a sbarcare in Serie A nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, la Roma avrebbe chiuso per l’arrivo del giocatore per gennaio, rinforzando la rosa di Mourinho andando ad operare proprio in uno di quei reparti dove lo Special One aveva chiesto nuovi innesti. Ora in ritiro in Portogallo, dopo aver limitato gli ultimi dettagli dell’affare, il club giallorosso potrebbe accogliere il suo nuovo acquisto già a partire nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, colpo Mondiale: Mourinho accontentato

Ora in ritiro in Portogallo Tiago Pinto sta opzionando i diversi profili con i quali rinforzare la rosa di Josè Mourinho in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo principale è il quarto posto. In questi primi mesi di stagione la formazione giallorossa si è mostrata essere carente in alcuni reparti, quegli stessi che lo Special One ha intenzione di rivoluzionare.

Diversi sono i nomi presenti sul taccuino del ds giallorosso, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori dopo un Mondiale incredibile. Protagonista indiscusso con la sua Nazionale, il giocatore ha convinto la Roma con le sue prestazioni a puntare su di lui in vista di questa seconda parte di stagione.

Stando infatti a quanto riportato dal fichajes.net, la Roma starebbe pensando di rinforzare il proprio centrocampo con Azzedine Onuhai nel prossimo calciomercato, giocatore rivelazione del Marocco ai Mondiali in Qatar.

Calciomercato Roma, obiettivo Onuhai: operazione low cost

I soli Matic e Cristante non convincono a pieno Josè Mourinho, che avrebbe chiesto alla dirigenza un nuovo innesto a centrocampo, in attesa del ritorno di Wijnaldum. Il club giallorosso ha seguito con attenzione il Mondiale in Qatar, inserendo nella sua lista dei desideri per gennaio il marocchino Ounahi.

Tecnicamente e tatticamente il centrocampista dell’Angers si è dimostrato essere un giocatore di livello integrazione, attirando su di sé l’attenzione non solo della Roma ma anche di altri top club europei.

Tiago Pinto ha però intenzione di provare ad anticipare la concorrenza e portare il marocchino in Serie A già a gennaio. Questa potrebbe essere un’operazione low cost per la Roma dato che l’Angers sarebbe disposto a lasciar partire Ounahi nel prossimo calciomercato per una cifra che si aggiri attorno ai 15 milioni di euro.

Non solo Roma: Ounahi piace a mezza Europa

La Roma non è l’unica squadra interessata ad ingaggiare Ounahi nel prossimo calciomercato. Il calciatore marocchino ha infatti attirato su di sé l’attenzione di diversi club europei, pronti ad innescare fra di loro una vera e propria asta per il giocatore dell’Angers.

Stando alle ultime notizie, infatti, oltre alla Roma, anche Leicester e Barcellona sarebbero sulle tracce di Azzedine Ounahi per il prossimo calciomercato.

