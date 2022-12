Calciomercato: hanno scelto un italiano, ecco il nuovo ct 😮

Svolta per la Nazionale che ha deciso di affidarsi ad un tecnico italiano. La grande esperienza degli allenatori che si formano in Italia ha spinto la Federazione a nominare come commissario tecnico un italiano. Oggi è arrivata l’ufficialità della nomina con l’allenatore che avrà il grande compito di risollevare la squadra, reduce da risultati poco entusiasmanti a seguito di alcune incomprensioni avvenute nel corso degli anni scorsi con l’ex ct.

Svolta per la Nazionale, il nuovo commissario tecnico è italiano

Periodo non semplice per la Federazione colpita da alcune polemiche. Protagonista, suo malgrado, l’ex ct che è stato mandato via. La Nazionale è stata affidata ad un tecnico italiano, ufficializzato nella giornata di oggi.

Una svolta che non ha sorpreso i tifosi. Ancora una volta la Federcalcio ha deciso di nominare un tecnico straniero per la propria Nazionale, l’obiettivo è quello di far crescere il movimento calcistico. L’esperienza, in tal senso, degli italiani può dare una grossa mano.

Ecco perché la Nazionale del Malta ha scelto Michele Marcolini come nuovo commissario tecnico.

Marcolini nuovo ct del Malta, prende il posto di Mangia

Ufficializzata la nomina di Michele Marcolini che è il nuovo commissario tecnico della Nazionale maltese. La Federazione ha fatto scrivere all’allenatore ed ex centrocampista del Chievo Verona, un contratto fino al 2024. A lui l’incarico di gestire il progetto sportiva del paese.

Un altro italiano a Malta, dopo che Devis Mangia aveva interrotto il suo incarico lo scorso novembre con le dimissioni da ct.

Malta: adesso tocca a Marcolini, perché Mangia ha lasciato la Nazionale

Nel 2019 Devis Mangia era stato nominato ct della Nazionale di calcio di Malta. Il tecnico firmò all’epoca un contratto fino al 2023. A lui il compito di promuovere il progetto calcistico. I risultati furono anche positivi, considerando le vittorie e i pareggi ottenuti con un bel filotto di sette risultati utili consecutivi. L’alchimia si è poi interrotta a seguito della sospensione, avvenuta lo scorso 27 settembre. Il tecnico, infatti, fu accusato di molestie sessuali. Successivamente, pur rigettando le accuse, Mangia decise di dimettersi dall’incarico di ct. E adesso a guidare il Malta sarà un altro italiano, ovvero Michele Marcolini.

