Calciomercato, accordo per Milinkovic: sarà pagato 80MLN

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic nel prossimo calciomercato sembra essere stato una volta e per tutte definito. Di ritorno a Formello dopo il Mondiale con la Serbia, il centrocampista della Lazio avrebbe comunicato la sua volontà di lasciare la Capitale e firmare con la big a gennaio. Tenere in squadra un giocatore scontento è controproducente, motivo per il quale Lotito avrebbe acconsentito alla volontà di Milinkovic accordandosi col nuovo club del centrocampista per circa 80 milioni di euro.

Calciomercato Lazio, futuro Milinkovic: addio a gennaio?

Già da un paio di settimane tiene banco in casa Lazio la questione legata al futuro di Sergej Milinkovic Savic nel prossimo calciomercato. Il serbo è infatti in scadenza con i biancocelesti nel 2024, ma ad oggi nessuna novità è stata registrata in merito ad un suo possibile rinnovo.

Il futuro incerto di Milinkovic pone Lotito e Tare difronte ad una duplice scelta: o rinnovarlo a delle cifre quasi proibitive o pensare di cederlo già in questa finestra di calciomercato per guadagnare il più possibile da una sua uscita. Nel mentre la dirigenza della Lazio ragiona su questo, una big d’Europa è pronta a fare follie per il Sergente già a gennaio, dopo che già in estate aveva provato il colpo in extremis.

Stando infatti a quanto riportato da il The Sun, l’Arsenal starebbe pensando di portare in Premier già nel prossimo calciomercato invernale Sergej Milinkovic-Savic, chiudendo una volta e per tutte il discorso battendo la concorrenza fra le altre, di Juventus e Chelsea.

Arsenal, 80MLN per Milinkovic: la Lazio può cedere

Il futuro di Milinkovic Savic sembrerebbe essere sempre più lontano dalla Lazio nel prossimo calciomercato. Nonostante sia stato più volte ribadito il fatto che il Sergente difficilmente possa lasciare Roma a gennaio, le ultime indiscrezioni legate al suo futuro lasciano presagire tutt’altro.

Secondo alcuni media inglesi, infatti, l’Arsenal sarebbe pronta a presentare una nuova offerta alla Lazio per Milinkovic Savic nel prossimo calciomercato. Dopo i 50 milioni di quest’estate i Gunners sono pronti ad alzare un pò il tiro, provando ad avvicinarsi a piccoli passi alle richieste di Lotito.

Mentre in estate il presidente della Lazio voleva 100 milioni per lasciar partire Milinkovic, il Sergente potrebbe ora andare via anche per “soli” 80 milioni di euro.

Calciomercato, la Juve non molla Milinkovic: le ultime

Nonostante l’interessamento di un club come l’Arsenal, che sicuramente sta passando un momento societario migliore rispetto a quello dei bianconeri, la Juventus starebbe studiando il piano per portare a Torino Milinkovic Savic nel prossimo calciomercato estivo.

L’idea è quella di sfruttare la volontà del ragazzo, da tempo deciso a vestire bianconero. Forte di questo il ds Cherubini potrebbe strappare un’accordo favorevole da Lotito, che in estate abbasserà inevitabilmente le richieste per il cartellino di Milinkovic.

