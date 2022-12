Mondiali choc, focolaio in Qatar: Argentina-Francia rinviata 😱

E’ davvero incredibile come potrebbe concludersi il Mondiale in Qatar del 2022. Un Mondiale fatto di grandi polemiche dal primo giorno quando è arrivata l’assegnazione fino a continuare per tutti questi anni. Ora potrebbe accadere un qualcosa di storico, con una Finale Mondiale rinviata per colpa di un virus. Arrivano aggiornamenti preoccupanti dal ritiro di una delle Nazionali che si è qualificata per la finale e che rischia di non poterla giocare.

Mondiali 2022: focolaio Francia, rinviata la partita con l’Argentina

Potrebbe essere rinviata la finale Mondiali 2022 Argentina Francia. Una partita storica per il cammino fatto da entrambe le Nazionali che si sono guadagnate la partita finale per poter alzare il trofeo. Ma c’è grande preoccupazione per quello che sta accadendo in Qatar. Continuano ad arrivare conferme riguardo la velocità di come stia circolando nel paese del Medio Oriente in questi giorni l’influenza del cammello, un virus appartenente alla famiglia del coronavirus che avrebbe colpito la nazionale francese.

Francia già con alcuni positivi all’influenza del cammello e la partita può saltare. Tra i giocatori già positivi ci sono Rabiot, Upamecano e Coman che hanno dovuto saltare la semifinale con il Marocco. Presto potrebbero arrivare delle nuove notizie riguardo anche altri giocatori positivi e la partita con l’Argentina è a serio rischio e si inizia a pensare alle alternative.

Argentina Francia può essere rinviata o decisa a tavolino.

Rinvio Argentina Francia: la data

Crescono le ipotesi di un possibile rinvio Argentina Francia per focolaio da influenza del cammello, con la Nazionale europea e Campione in carica che può non avere a disposizione gli uomini necessari per giocare l’ultima partita del torneo.

C’è anche la possibilità che la data della finale venga rinviata per Argentina Francia di qualche giorno per dare la possibilità alla Nazionale di Deschamps di recuperare qualche giocatore per l’ultima partita, quella più importante.

Argentina Francia a tavolino: la scelta

C’è il serio rischio che Argentina Francia si concluda a tavolino senza un vincitore sul campo, con Messi e compagni che alzerebbero la coppa dopo un 3-0 a tavolino per mancata partecipazione alla partita finale. Un’altra ipotesi concreta è quella di rinviare di quasi settimana la finale Mondiale 2022 Argentina Francia.

