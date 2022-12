Problema cardiaco: il calciatore si ritira, il comunicato inaspettato

Non arrivano buone notizie per un calciatore che in Serie A ha giocato per tantissimi anni. Ci sono aggiornamenti e notizie choc che arrivano riguardo le sue condizioni di salute. Dopo dei controlli di routine che sono stati effettuati in vista della ripresa della stagione sono emersi dei chiari problemi al cuore per uno di questi giocatori che potrebbe salutare così a sorpresa il mondo del calcio giocato. Decisive le prossime settimane per capirne di più.

Problema al cuore: il giocatore pensa al ritiro

Saranno fatti degli approfondimenti nelle prossime ore e per diversi giorni per caprie le condizioni del cuore del calciatore. Un problema serio che è venuto fuori nelle ultime ore dopo alcuni controlli svolti dal club che ha immediatamente fermato il giocatore. Potrebbero arrivare delle decisioni importanti anche riguardo quella che è la carriera del giocatore, che in Serie A ha svolto diversi anni.

In questa stagione aveva iniziato con 3 gol in 17 partite Lucas Leiva che dopo l’addio alla Lazio ha firmato col Gremio. Lui che ha avuto una lunghissima carriera iniziata proprio nel 2005 col Gremio, per poi approdare in Europa tra Liverpool e Lazio, dove ha giocato per tanti anni. Adesso però il ritorno in brasile della scorsa estate, un grande impatto e ora anche un grosso spavento per quello che sta affrontando.

Problema al cuore per Lucas Leiva.

Gremio: Lucas Leiva fermato per un problema al cuore

A causa di problemi cardiaci riscontrati in accertamenti di routine con il Gremio Lucas Leiva non potrà più svolgere attività fisica. A riportarlo è proprio il club brasiliano sul proprio sito ufficiale.

Gremio: Lucas Leiva può ritirarsi

A seguito di questo problema cardiaco Lucas Leiva può ritirarsi dal calcio, considerando anche che il centrocampista brasiliano il prossimo gennaio farà 36 anni. Con il club brasiliano ha un contratto che scadrà alla fine del mese di dicembre del 2023. Decisive le prossime settimane per capire come starà il giocatore.

