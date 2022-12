Mourinho convince Cristiano Ronaldo: la reazione della Roma 💣

Sono settimane molto movimentate quelle per la fine del Mondiale 2022 in Qatar dove il Portogallo di Cristiano Ronaldo è stato eliminato ai Quarti di Finale in maniera inaspettata dal Marocco che è entrato nella storia. Tante voci iniziano a correre dal Portogallo riguardo il futuro di CR7 che potrebbe aver giocato il suo ultimo Mondiale con la maglia della Nazionale portoghese. Ora arrivano aggiornamenti davvero importanti riguardo il calciatore e il nuovo ct.

Portogallo: futuro Ronaldo deciso

Ci sono importanti sviluppi che riguardano il futuro di Cristiano Ronaldo e della panchina della Nazionale. Sembra ormai terminata l’era Santos che ha ottenuto grandi successi con la Nazionale portoghese. Ora però potrebbe arrivare una svolta storica, con uno degli allenatori scelti che potrebbe anche svolgere il doppio ruolo, visto che è impegnato con un club e non ha intenzione di andar via.

Secondo quanto confermato da A Bola, la Federcalcio portoghese ha offerto il ruolo di ct della Nazionale a Mourinho per guidare il Portogallo dopo Santos. L’allenatore potrebbe continuare ad allenare anche la Roma, visto che i due impegni sarebbero compatibili.

Mourinho può diventare allenatore del Portogallo e guidare la Roma.

Roma: l’ok per Mourinho ct del Portogallo

Si attende di capire un possibile via libera della Roma per Mourinho che andrebbe ad accettare l’offerta del Portogallo come ct della Nazionale. Il tecnico parlerà con il club giallorosso per avere l’ok definitivo e dare garanzia dei propri impegni anche riguardo la società italiana. La Roma vorrebbe che il ct non si distraesse da questo doppio impiego per il futuro del club.

Portogallo: Mourinho convince Cristiano Ronaldo

In caso di offerta accettata per allenare il Portogallo Mourinho parlerà con Cristiano Ronaldo. Il tecnico portoghese vorrebbe tenere ancora CR7 nel giro della Nazionale e lo stesso giocatore ha grande voglia di restare almeno fino a Euro 2024. Quando l’ex attaccante del Manchester United avrà 39 anni.

