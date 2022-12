Juventus: ecco il futuro di Agnelli, via libera Elkann

Arriva la clamorosa indiscrezione riguardo il nuovo ruolo che avrà Andrea Agnelli. La notizia spiazza anche i tifosi. Dopo le dimissioni dell’ex presidente e di tutto il cda, John Elkann pare essersi impossessato della società bianconera, mettendo suoi uomini nei ruoli chiave del club. Arriva però la notizia che cambia del tutto lo scenario. Ecco cosa sta preparando Agnelli per riconquistare potere all’interno del club.

Svolta Juve, il nuovo ruolo di Agnelli

In questa pausa Mondiale ha sicuramente fatto discutere la questione relativa alla vicenda societaria in casa Juve. Le dimissioni di Andrea Agnelli, dalla carica di presidente del club, hanno creato dibattito all’interno degli ambienti juventini. A ciò si è unita anche l’inchiesta della Procura di Torino sui bilanci del club degli ultimi anni.

Intercettazioni varie che hanno messo in evidenza alcune problematiche della società. Ecco perché adesso si attendono dei risvolti per capire quale sarà il futuro del club. Per il momento appare certa la presente di Elkann che sta lavorando per mettere figure a lui vicino all’interno del club.

Intanto Agnelli studia un modo per riprendersi la Juventus, con il benestare di suo cugino.

Agnelli acquista la Juve, clamorosa indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Panorama, Agnelli vuole acquistare la Juventus e prendere il controllo del club. L’ex presidente ha la possibilità di acquistare le azioni del club, che oggi sono al ribasso, e aggiungerle al suo pacchetto personale in modo tale da diventare il nuovo proprietario. Uno scenario incredibile che potrebbe cambiare il futuro della Juve.

Agnelli, nuovo ruolo alla Juve: le ultime notizie

Agnelli può acquistare la Juve grazie al cugino John Elkann che può monetizzare e cedere la società a suo cugino. Uno scenario da confermare, al momento si tratta solo di una indiscrezione. Sta di fatto che se confermato Agnelli tornerebbe in società con il ruolo di proprietario del club.

