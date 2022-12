Italia sotto choc: “Lascio la Nazionale, devo curarmi” 😱

Dopo la vittoria degli Europei lo scorso anno e la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali, per la seconda edizione di fila, arriva un’altra brutta notizia per il popolo italiano. Perché una delle figure più rappresentative di questa nuova gestione e questo nuovo progetto ha deciso di fare un passo indietro. Una notizia che ha spaccato in due l’ambiente e sono già arrivati tantissimi messaggi sui vari social e non solo anche da parte dei suoi ex compagni.

Italia: ha deciso di lasciare, il motivo

I ragazzi dell’Italia dovranno fare a meno di una loro guida per il cammino della Nazionale. Tanti giocatori erano legati a lui e l’avevano preso come modello di riferimento, ora però in questa gestione Mancini ha voluto farsi da parte per dare spazio a chi può concedere più tempo. Perché è la sua malattia che lo costringe a dover pensare al suo fisco. Il ruolo di capo delegazione degli Azzurri resterà scoperto al momento in attesa di un sostituto.

E’ stato proprio Vialli ad annunciare l’addio per i prossimi mesi perché malato dal 2017 per un tumore al pancreas. Anche il presidente Gabriele Gravina cha voluto mandare un messaggio di pronta guarigione all’ex Nazionale. Ora bisognerà solo sperare che tutto vada per il meglio.

Gianluca Vialli ha lasciato l’Italia per curarsi dal tumore al pancreas.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Gianluca Vialli lascia l’Italia: la lettera sulla malattia

Gianluca Vialli ha lasciato la Nazionale dell’Italia con il suo ruolo da capo delegazione. L’annuncio è arrivato direttamente sul sito ufficiale della FIGC. Dovrà continuare la sua lotta alla terribile malattia. Questa la lettera di Villa che lascia l’Italia per il tumore al pancreas:

“Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calcio: problema al cuore, si ritira

Malattia Vialli: il nostro piccolo messaggio

Difficile apprendere altre notizie in merito a questa triste vicenda sul campione italiano, che va lasciato in pace e concentrato su questo nuovo obiettivo di vita che si è fissato. La redazione di Calciomercato24 non può che augurare pronta guarigione a Gianluca Vialli per la terribile malattia. Lotta e vinci anche quest’altra partita Gianluca, come hai sempre fatto, senza mai mollare. In bocca al lupo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Monza: scandalo Berlusconi, escort ai calciatori