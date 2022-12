Juventus: infortunio grave, società preoccupata 🚨

Arrivano notizie poco positive per la Juventus, i tifosi, società e allenatore. Perché si è infortunato di nuovo uno dei pilastri di questo progetto bianconero. Un giocatore chiave per gli schemi di Max Allegri e che potrebbe restare fuori ancora per diverse settimane in vista della ripresa della stagione. Il suo rientro e il recupero della forma fisica sono stati bloccati ancora una volta da un ko fisico, che sta compromettendo la carriera di questo giovane talento.

Juventus: infortunato di nuovo

Aggiornamenti importanti in casa Juventus, con il club bianconero che potrebbe avere problemi ora che la stagione sta per ricominciare. Tante le difficoltà per la Juve quest’anno, con l’inchiesta contro la società che sta alzando ancor di più un polverone importante all’interno della società . Ora ci sono anche delle notizie che riguardano la questione infortuni del club. Un altro giocatore sarebbe andato ko nelle ultime ore, uno di quelli che era tanto atteso per gennaio.

Sono diverse le partite importanti nel mese di gennaio per la società bianconera, tra cui Napoli e Atalanta per lo scontro diretto dell’alta classifica. Queste sfide si potrebbero giocare senza uno dei migliori giocatori che sarebbe finito nuovamente infortunato.

Infortunio per Federico Chiesa della Juventus in allenamento.

Juventus: infortunio Chiesa, le condizioni

Preoccupazione in casa Juventus per le condizioni di Federico Chiesa: l’esterno classe 1997 è stato costretto a fermarsi nell’allenamento di martedì a causa di un colpo subito alla caviglia destra. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport e ora bisognerà capire giorno per giorno quali saranno le condizioni di Chiesa in vista di un rientro ora che sta per riprendere la stagione di Serie A.

Juve: tempi recupero Chiesa, rientro a gennaio

La Juventus comunicherà i tempi di recupero di Chiesa e il rientro nei prossimi giorni. Serviranno degli accertamenti specifici per il giocatore per capire come sta dopo la brutta botta che ha costretto il giocatore a fermarsi nell’ultimo allenamento. Da valutare se la Juve recupererà Chiesa per la partita con la Cremonese del 4 gennaio.

