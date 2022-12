Cristiano Ronaldo, accordo a sorpresa: si sta allenando in segreto

Dove giocherà Cristiano Ronaldo a partire da gennaio? Il suo futuro si decide nei prossimi giorni e intanto arrivano voci di un nuovo clamoroso accordo dopo l’ufficialità dell’addio al Manchester United. Le notizie sono estremamente confortanti per il fenomeno portoghese, ora libero di firmare a parametro zero con qualsiasi club che soddisferà le sue richieste economiche e di campo.

Calciomercato, accordo con Cristiano Ronaldo: le ultime

Ormai da giorni ci sono le più disparate ipotesi sul futuro di Cristiano Ronaldo e su dove potrà continuare la carriera. Giocherà ancora in Europa o proverà un’avventura molto particolare, lontano dal calcio “vero”? Giocherà in MLS per esportare il grande calcio negli States oppure intende tornare a casa e firmare nuovamente per uno dei club che lo ha cresciuto e gli ha dato la possibilità di essere CR7?

Le domande sul futuro di Cristiano Ronaldo non hanno ancora trovato una risposta ma presto potrebbero farlo. Il campione portoghese, dopo la delusione con la sua nazionale al Mondiale in Qatar, sta cercando una nuova opportunità. Qualche settimana fa si è liberato a parametro zero dal Manchester United e puà firmare a zero.

Secondo le ultime notizie di mercato, Cristiano Ronaldo sta tornando sui grandissimi livelli di un tempo: il suo futuro può coincidere con il passato. Le prestazioni deludenti dell’ultimo anno e mezzo non hanno scalfito il nome e la leggenda di CR7 che ora può ripartire alla grande.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Futuro Cristiano Ronaldo: si sta allenando segretamente con il Real Madrid

La delusione per l’eliminazione dal Mondiale non è ancora smaltita ma Cristiano Ronaldo sta scrivendo il suo futuro. Il fuoriclasse portoghese si sta preparando per il prosieguo della stagione e non sa ancora per quale club firmerà. Dall’Arabia Saudita è arrivata un’offerta shock per le prossime due stagioni e mezza ma non ha ancora accettato.

La notizia del giorno è che Cristiano Ronaldo è stato avvistatosui campi di Valdebebas, il centro sportivo del Real Madrid. Secondo quanto riferisce Relevo, CR7 ha avuto l’autorizzazione dal suo ex club per allenarsi da solo fino a quando lo vorrà.

Tutto fa pensare al ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Il suo futuro è ancora da scrivere ma potrebbero esserci sorprese clamorose già a partire da gennaio. Un suo “regreso” a Madrid farebbe impazzire i tifosi che vogliono vincere un’altra volta la Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Futuro Cristiano Ronaldo: Mourinho lo ha convinto, le ultime

Cristiano Ronaldo: futuro all’Al-Nassr? Parla Garcia

Cristiano Ronaldo potrebbe firmare per l’Al-Nassr. Concludere la carriera in un Paese asiatico, lontano anni luce dal calcio europeo che più conta e più piace a tutto il mondo. Non è ancora certo che firmerà per il club saudita ma Rudi Garcia, tecnico dell’Al-Nassr, ha lanciato una possibilità importante: “Se mi chiedete di Cristiano Ronaldo vi saluto subito. Mi conoscete, di questa vicenda non parlo. Aspettiamo. Tanto il nostro campionato sta per ricominciare”.

LEGGI ANCHE >>> Ultime futuro Cristiano Ronaldo: le sue parole