Calciomercato: arriva Pereyra a parametro zero

El Tucu Pereyra è l’arma segreta dell’Udinese per questa stagione ma il calciomercato può portarlo via. Il fantasista argentino non conosce ancora il suo futuro e sta disputando una stagione al di sopra delle aspettative ma ha il contratto in scadenza e tante offerte sul piatto, sia dall’Italia che dal resto del mondo. Ecco le ultime notizie e quale sarà la prossima squadra del capitano dell’Udinese.

Calciomercato, futuro Pereyra: accordo a parametro zero

Il futuro di Roberto “El Tucu” Pereyra all’Udinese è ancora in bilico e in discussione. Anche quest’anno si sta dimostrando l’uomo in più dei bianconeri, prendendosi tutta la responsabilità del gruppo sulle spalle grazie alla sua leadership e alle sue qualità importanti anche fuori dal campo. Per Sottil è ancora uno degli uomini a cui affidarsi in vista delle prossime stagioni e lo schiera in ogni zona, dal centrocampo in su, perché sa che può fare la differenza.

Pereyra è tornato qualche anno fa alll’Udinese per essere ancora il leader dei friulani e si sta dimostrando uno dei più in forma del club. Ha vissuto stagioni di basso livello, si è dovuto rimboccare le maniche e ora è tornato ad essere fondamentale. In mezzo al campo si è preso le redini in mano e ha cambiato il modo di giocare dell’Udinese: da trequartista o da mezzala, dà tutto per i suoi compagni e per i tifosi friulani.

Il calciomercato è tornato a far parlare di Pereyra: lascia l’Udinese. El Tucu ha attirato gli occhi delle big e potrebbe dire addio al club friulano: le possibilità di una permanenza in bianconero sono sempre più ridotte e presto potrebbe esserci l’annuncio ufficiale.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Udinese, addio Pereyra: c’è il Torino

L’Udinese e Roberto Pereyra si diranno addio a parametro zero nel calciomercato estivo. Il fantasista argentino è uno dei punti cardine della rosa di Sottil ma ha attirato l’interesse di molti club che lo stanno seguendo come colpo gratis per la prossima stagione. Piace anche in Serie A ma non è da escludere che il suo futuro possa essere all’estero.

Roberto Pereyra è il nome che infiamma il calciomercato dell’Udinese. L’argentino e capitano dei bianconeri si è dimostrato l’uomo in più in questa stagione. In estate, però, potrebbe partire perché ha il contratto in scadenza con i friulani e non ha rinnovato ancora. Nel suo futuro potrebbe esserci ancora la Serie A.

Secondo quanto riferito da torinogranata.it, infatti. il Torino è sulle tracce di Pereyra per la prossima stagione. Il club di Urbano Cairo è alla ricerca di possibilità di mercato molto importanti e sta pensando al Tucu per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Torino: colpo da Europa, ecco chi arriva a gennaio

Torino su Pereyra: ci sono anche Fiorentina e River Plate

Il Torino non è l’unica squadra interessata a Roberto Pereyra. Avendo il contratto in scadenza con l’Udinese, dovrà decidere se restare ancora in Serie A o tornare verso casa. Le ultime notizie parlano di un forte interessamento di Vagnati, pronto a dargli l’assalto decisivo già nelle prossime settimane per firmare un pre-accordo. Ma sulle tracce del Tucu ci sono anche Fiorentina e River Plate. I Viola sono sempre alla ricerca di un nuovo fantasista, mentre il River è casa sua, il posto in cui è nato come calciatore e ci tornerebbe molto volentieri.

LEGGI ANCHE >>> Notizie Serie A: nuova mossa e cambia tutto in Lega Calcio