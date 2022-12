Mertens in Serie A, colpo a gennaio: c’è l’annuncio del belga 🔥

Ad un passo dalla Serie A, la leggenda del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni forti in merito a quello che è il ritorno in Italia, da rivale del Napoli. Ai microfoni di uno dei quotidiani italiani, ha parlato del passato, del presente e anche del futuro. Dopo aver sfidato la Lazio del suo vecchio allenatore, a cui deve tanto a causa dell’intuizione avuta sul ruolo di centravanti, ha parlato così legandosi ai discorsi di calciomercato che lo riguardano in prima persona.

Calciomercato, ritorno di Mertens in Serie A: le parole di Dries

Ha parlato Dries Mertens e lo ha fatto rivelando alcuni retroscena e parlando anche del Napoli, della situazione che sta vivendo attualmente il club al quale è legatissimo, sentimentalmente parlando.

Ieri ha sfidato in amichevole il suo vecchio allenatore e anche un ex compagno di squadra – Sarri e Hysaj – rilasciando oggi una lunga intervista.

Ai microfoni de Il Mattino, il talento belga, ha parlato di calciomercato e non solo. Seguito ancora da diversi club italiani, che potrebbero dargli una nuova chance in Italia, ha parlato così Dries Mertens, rivelando tutto su Lazio e Salernitana. Con i biancocelesti, una smentita: “Non c’è stato niente in estate con la Lazio”.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Salernitana, senti Mertens: “Lo ammetto, c’è stato qualcosa”

Dries Mertens ha rivelato i contatti con la Salernitana, club al quale avrebbe giocato volentieri per restare ancora in Italia. Vicino alla sua Napoli, come spiegato nel corso dell’intervista: “Ammetto che c’è stato qualcosa con la Salernitana, il presidente Iervolino aveva capito che avrei voluto tenere la casa a Napoli e quindi ci ha provato. Sono stati molto bravi, perché parlare con loro e approfondire i discorsi è stato bello e mi ha fatto sentire importante, ma per me c’era solo un problema: non mi vedo proprio con altre maglie in Serie A, oltre a quella del Napoli. Non mi andava, sarebbe stato strano”.

LEGGI ANCHE >>> Infortunio Mertens: tegola per il tecnico, era in campo con un grave problema

Ultime Salernitana, discorso chiuso per Mertens: futuro ancora al Napoli?

Ha parlato dunque delle possibilità della Salernitana, che sono ora definitivamente chiuse, così come le intenzioni di andare in Serie A con un’altra squadre, oltre che il Napoli. E il futuro, in azzurro, potrebbe essere come dirigente o in un ruolo diverso da quello di campo. Del suo rapporto con De Laurentiis, parla così: “Ogni tanto sento il presidente, ma lui ha tantissimi impegni. So che mi segue sempre, come io seguo il Napoli”. E chissà, appunto, che tra i dialoghi non venga fuori la possibilità di rivedere ancora Mertens alla guida del Napoli, questa volta in un ruolo nello staff tecnico o dirigenziale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: scambio fatto tra Salernitana e Verona