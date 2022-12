“Il nuovo Modric in Serie A”: 50 milioni, l’annuncio dell’agente

Il calciomercato di gennaio potrebbe portare il “nuovo Modric” in Serie A. Le dirigenze italiane stanno valutando diversi nomi dal Mondiale e dai club europei, calciatori che potrebbero cambiare il volto della stagione in corso e vivere emozioni diverse fino alla fine dell’anno. Milan e Juventus stanno valutando un doppio colpo a sorpresa: ecco le ultime notizie.

Il calciomercato di Serie A è già tra i più attivi in vista di gennaio. Molti club italiani si stanno già muovendo con le entrate ma presto altri nomi importanti potrebbero raggiungere il calcio italiano. Non mancheranno anche possibili cessioni illustri che possono cambiare le sorti della stagione. Dopo il Mondiale tante cose potrebbero cambiare nel calcio italiano. Ogni dirigenza sta provando a costruire la rosa migliore possibile per raggiungere gli obiettivi finali ma non sarà facile trattenere i calciatoti migliori.

Le situazioni sul calciomercato potrebbero vivere momenti molto intensi. Il futuro può cambiare in base a quanto accadrà nella sessione di trasferimenti di gennaio. Tutte le big stanno vivendo un momento di adattamento al nuovo calcio e alle nuove risorse economiche.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan e la Juventus hanno messo nel mirino il “nuovo Modric”. Le società lo hanno seguito anche al Mondiale di Qatar 2022, perché è uno dei giovani più promettenti del panorama internazionale. C’è tanta concorrenza, considerate le qualità di primo livello e nel futuro potrebbero esserci grandi sorprese.

Calciomercato Milan, colpo Majer: parla l’agente

Il Milan pensa a Lovro Majer per il calciomercato di gennaio. In patria e in giro per il mondo è considerato il “nuovo” Modric ed è un pallino di Paolo Maldini. Classe ’98 e croato, centrocampista del Rennes, ha il futuro già segnato: giocherà per i più grandi club del mondo. Per caratteristiche e per aspetto fisico ricorda molto il fenomeno del Real Madrid e si pensa possa ripetere la stessa carriera.

Il suo agente, Marco Busiello, ha parlato del futuro di Lovro Majer che, però, difficilmente si muoverà dalla Francia nel mercato di gennaio.

“Lovro è destinato a raccogliere l’eredità di Modric e in Francia, con la maglia del Rennes, sta facendo molto bene. Io credo sia ormai pronto per un ulteriore salto di qualità. Teoricamente non partirà a gennaio, perché i club difficilmente a gennaio si privano di giocatori così importanti. Poi però il mercato è imprevedibile: un anno fa la Juventus acquistò Vlahovic per 70 milioni di euro, chi l’avrebbe mai detto?”.

Majer tra Juventus e Milan? Le parole dell’agente

Juventus e Milan sono sulle tracce di Lovro Majer per il futuro. Marco Busiello ha chiarito la situazione legata al suo futuro.

“Ha molti estimatori in Italia ma non è per tutti, è un giocatore dal valore importante. Io non credo che il Rennes accetterà offerte inferiori ai 35-40 milioni di euro: diverse chiamate sono arrivate anche dall’Inghilterra, vedremo. Per il suo stile di gioco Liga e Bundesliga sono probabilmente i campionati ideali per fare un ulteriore salto in avanti”.

