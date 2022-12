Juventus, Milinkovic-Savic si chiude con lo scambio a gennaio: sacrificio Allegri

Si chiude con lo scambio l’operazione che porterà a Milinkovic-Savic. Sarà difficile compiere l’operazione già a gennaio, ma la questione non è impossibile. Il motivo è legato al bisogno della Lazio di piazzare un colpo in quel reparto e il nome in uscita dalla Juventus è “appetibile”, considerando che Maurizio Sarri conosce benissimo il calciatore, avendolo osservato da vicino.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic con lo scambio: l’idea

Questa mattina è uno dei principali quotidiani italiani a svelare come la Juventus sta tentando, attraverso un sacrificio di mercato, l’assalto a Milinkovic-Savic.

Per cercare di convincere la Lazio e ammorbidirla sul fattore economico, la Juve è disposta a mettere sul piatto uno di quei calciatori che continua ad avere un valore di mercato abbastanza importante, soprattutto ora che sta trovando continuità in un club di Champions League.

Il bisogno della Lazio è quello di andare verso una nuova soluzione per la corsia di sinistra e, per convincerla, la Juventus è pronta allo scambio: Luca Pellegrini più conguaglio economico per il cartellino di Milinkovic-Savic.

Mercato Juventus, scambio Milinkovic-Savic e Pellegrini: le ultime

Sono i colleghi di Tuttosport a riportare le ultime, in merito all’operazione della Juventus con l’ipotesi di scambio per i cartellini di Pellegrini e Milinkovic-Savic, con la Lazio. Stando a quanto riportato dal quotidiano, infatti, i bianconeri sono certi dell’interesse della Lazio per il proprio terzino, attualmente impegnato con l’Eintracht Francoforte e obiettivo appunto di Igli Tare. I biancocelesti, che avrebbero mosso qualche richiesta per capirne la possibilità dell’operazione, potrebbero ricevere una controproposta dalla Juve, con assalto immediato per gennaio.

Ultime Juventus, Pellegrini per Milinkovic-Savic: dipende dall’Eintracht

Dipenderà ovviamente anche dall’Eintracht che non è proprietaria del cartellino di Luca Pellegrini, ma ha comunque un accordo valido almeno fino alla fine della stagione, potendo trattenere il calciatore. La Juve cercherà di riportarlo alla base, per poi girarlo alla Lazio. L’obiettivo è convincere il club capitolino a cedere su Milinkovic-Savic.

