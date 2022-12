Calciomercato, intreccio con la Dea per Boga: colpo da 25 milioni, ecco dove giocherà

Svelato tutto in merito all’intreccio di calciomercato legato all’Atalanta, in Serie A potrebbero cambiare le cose, con un gran colpo in uscita dalla Dea. Dopo non aver convinto, per quanto riguarda la prima parte di stagione, Jeremie Boga potrebbe salutare l’Atalanta con un vero e proprio intreccio di calciomercato. Svelata la destinazione per il talento ex Sassuolo e occhio alle opzioni italiane, per il suo futuro.

Calciomercato Serie A, effetto domino: colpo Jeremie Boga

Via dall’Atalanta per giocare e sentirsi protagonista nelle coppe europee. L’Atalanta ha sempre messo in luce i suoi talenti, tanto da arricchirsi con gli stessi, quando acquistati e valorizzati dalle altre squadre in Italia. Destino che non ha trovato la stessa sorte in Jeremie Boga che, dopo un ottimo exploit con il Sassuolo, alla Dea non sembra essersi confermato.

Il talento ivoriano piaceva e continua a stuzzicare le big del calcio italiano, con il Napoli che potrebbe sfruttare l’occasione Boga di fronte ad un potenziale addio di Lozano. Ma non è nei partenopei, la sua prossima destinazione.

Infatti, il talento ivoriano Jeremie Boga, potrebbe finire al Leicester: intreccio in Serie A con il Torino. Il motivo è legato ad un vero e proprio effetto domino che verrà fuori, legato all’operazione Praet a titolo definitivo per il Toro.

Calciomercato Atalanta, via Boga: intreccio con Leicester e Torino

Sono i colleghi di Tuttosport a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Atalanta, con la cessione di Jeremie Boga. Il Leicester ora fa sul serio e tutti si sbloccherebbe con l’intreccio legato al Torino perché, l’arrivo di Boga al Leicester, permetterebbe ai granata di piombare su Praet, in uscita a titolo definitivo dallo stesso club delle Foxes. L’unico ostacolo, ad oggi, è rappresentato dall’alta valutazione che ne fa il club di Premier League.

Ultime Atalanta, Percassi non svenderà Boga: cifre alte

Cifre alte perché, dopo aver acquistato per circa 25 milioni compresi di bonus, il cartellino di Jeremie Boga, l’Atalanta lo venderà solo a cifre analoghe. Per tale motivo, il Leicester dovrà mettere sul piatto proprio tale proposta e, con la cessione di Praet al Torino a titolo definitivo, potrebbe poi “recuperare” parzialmente i costi dell’operazione.

