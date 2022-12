Ultim’ora Juve, si ferma il big: c’è l’infortunio, trema Allegri 😱

Piove sul bagnato in casa Juve. La pausa Mondiale doveva servire per recuperare al meglio, in vista di gennaio, giocatori come Pogba e Chiesa. La situazione, invece, non è andata come Allegri sperava. Anzi, alla lista degli infortunati, si aggiunge anche un altro big che quest’oggi si è sottoposto a degli accertamenti per capire le sue reali condizioni fisiche. Ecco le ultime notizie riguardo l’infermeria Juve, ecco perché Allegri trema.

Juventus: nuovo stop, i dettagli sull’infortunio

Fino a questo momento prosegue a rilento il recupero di Paul Pogba. Terapia e palestra per il centrocampista francese che non ha ancora iniziato a correre in campo. Servirà ancora tempo, Allegri è in attesa di riaverlo nel migliore dei modi.

Intanto per il tecnico della Juve non arrivano buone notizie neanche per quanto riguarda le condizioni fisiche del giocatore che è tornato dai Mondiali in Qatar non proprio al meglio. Nella giornata di oggi si è sottoposto ad una visita medica.

Juventus in ansia per le condizioni fisiche dell’attaccante Dusan Vlahovic: ecco le ultime notizie sul suo infortunio.

Vlahovic, controlli al J Medical per il bomber della Juve

Nella giornata di oggi l’attaccante si è sottoposto a degli accertamenti per valutare il suo problema fisico. Il bomber della Juventus Vlahovic soffre, infatti, di pubalgia. Da capire, adesso le sue reali condizioni fisiche. Fino a questo momento ha stretto i denti per essere presente ai Mondiali con la Serbia. Lo staff medico bianconero vuole vederci chiaro ed è per questo che l’attaccante ha svolto dei controlli specifici presso il J Medical.

Juventus, Vlahovic soffre di pubalgia

Il calciatore ha un problema fisico. Ecco perché la Juve vuole capire meglio lo stato di salute di Vlahovic, che da tempo soffre di pubalgia. Allegri non vuole rischiarlo, probabile che torni a disposizione a metà gennaio 2023. Prima di procedere si attenderà l’esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore.

