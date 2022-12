Juventus nei guai, è in debito con Mendes e Ronaldo: la cifra 🤯

Rischia la Juventus: tutta colpa dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino che ha scoperto il vaso di Pandara. Una situazione non facile per il club bianconero che ha portato alle dimissioni il presidente Andrea Agnelli e tutto il cda bianconero. Adesso Elkann proverà a riorganizzare la società con l’inserimento di figure d’alto livello che poco hanno a che fare con il calcio e il settore sportivo, in generale. Nel prossimo consiglio d’amministrazione, infatti, ci saranno avvocatori, commercialisti e fiscalisti. Intanto dalle intercettazioni in mano alla Procura spunta un nuovo debito, non inserito a bilancio, con il procuratore Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo.

Juventus: Ronaldo e Mendes inguaiano i bianconeri

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a rendere noto tutti i dettagli relativi a questo intrigo che vede coinvolto il potente procuratore portoghese, Cr7 e il club bianconero. Una vicenda che potrà compromettere ulteriormente la posizione della Juventus: tutto, adesso, è nelle mani di Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo.

Gli investigatori si interrogano su questa cosa: quanti sono i soldi che Cristiano Ronaldo e Mendes devono ricevere dalla Juventus?

Ecco, nello specifico, a quanto ammonta la cifra che l’agente e l’attaccante portoghese aspettano di incassare. Un vero e proprio assegno in bianco, per i due. Svelata tutta la verità.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Juventus: 19,9 milioni a Ronaldo e 6,7 a Jorge Mendes

I pm, che hanno indagato sui conti della Juve, sono entrati in possesso anche di intercettazioni telefoniche, mail e messaggi tra dirigenti e avvocatori. Ad agosto, per esempio, attraverso la posta elettronica, Andrea Agnelli ha chiesti lumi riguardo proprio la vicenda Cristiano Ronaldo. In una lettera firmata tra le parti, infatti, la Juve si impegna a corrispondere a CR7 la cifra di 19,9 milioni di euro, relativa agli stipendi arretrati causa covid, sotto forma di incentivo all’esodo. Di questo credito non c’è traccia nel bilancio. Così come non è presente neanche il debito con Jorge Mendes che deve avere 6,7 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, ora Rabiot è il colpo: addio dopo il Mondiale, svelato il club 😱

Juve: accordo saltato con lo United, adesso Ronaldo vuole i soldi

La prima ipotesi è che questi soldi, 19,9 milioni che avanzava dalla Juve, venissero versati a Cristiano Rondalo dal Manchester United sotto forma di bonus. Adesso che il contratto è stato rescisso, Ronaldo potrebbe chiederli nuovamente alla Juve attraverso la copia dell’accordo stipulato in passato. E se spuntasse fuori questo documento aumenterebbero i guai per la Juve, visto che nei bilanci precedenti non è presente questo debito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo dalla Capitale: l’annuncio