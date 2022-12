Calciomercato, stanno prendendo Karsdorp: accordo ad un passo

Importanti novità arrivano sul futuro di Rick Karsdorp nel prossimo calciomercato. Dopo i disguidi con Mourinho l’olandese ha comunque risposto alla convocazione dello Special One per la preparazione invernale, ma questo non cambierà affatto il suo futuro alla Roma. Stando alle ultime notizie, infatti, Karsdorp è ad un passo dal dire addio alla Capitale e trasferirsi nel suo nuovo club già a partire da gennaio.

Calciomercato Roma, addio Karsdorp: le ultime

Dopo le vicissitudini post Sassuolo-Roma il destino di Rick Karsdorp è stato segnato. L’olandese è stato in pratica messo fuori rosa da Mourinho che, senza giri di parole, lo ha invitato a trovarsi una nuova sistemazione a gennaio, nonostante l’olandese rientri tra i convocati dello Special One per questa preparazione invernale.

Nel corso delle scorse settimane diversi sono i club che hanno bussato alla porta della Roma per l’esterno, in modo particolare alcuni di Serie A, ma il futuro di Karsdorp non sembrerebbe essere ancora in Italia.

Stando infatti a quanto riportato dal noto esperto Nicolò Schira, il futuro di Rick Karsdorp potrebbe essere al Fulham nel prossimo calciomercato. I Cottagers starebbero infatti studiando l’offerta migliore per convincere la Roma a lasciar partire l’olandese.

Il Fulham vuole Karsdorp: pronta un’offerta alla Roma

L’esperienza italiana di Rick Karsdorp è giunta ai titoli di coda. Il rapporto fra l’olandese, Mourinho e la Roma è ai minimi storici, motivo per il quale a gennaio l’ex Feyenoord farà le valige e si trasferirà altrove.

In Italia la Juventus ha mostrato interesse nei confronti di Karsdorp, senza mai però affondare il colpo decisivo, cosa che invece starebbe preparando il Fulham. I Cottagers, infatti, sarebbero pronti a presentare nei prossimi giorni alla Roma un’offerta di prestito con obbligo di riscatto per portare in Premier League Karsdorp nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Roma, cessione Karsdorp: le richieste dei giallorossi

La Roma ha sempre precisato la sua volontà di voler cedere a titolo definito Karsdorp nel prossimo calciomercato, non valutando praticamente mai le offerte di prestito.

Quella del Fulham potrebbe però cambiare le carte in tavola, a patto che l’obbligo di riscatto sia facilmente raggiungibile e che soddisfi o comunque si avvicini alle richieste economiche dei giallorossi.

