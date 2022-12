Calciomercato Napoli, colpo da 30 milioni dalla Premier: firma subito

Può firmare subito, l’accordo dalla Premier League per il colpo di calciomercato del Napoli da ben 30 milioni. Dalla Premier League, si può chiudere già a gennaio e anticipare i tempi, senza più attendere. Si fida di Giuntoli e di quelle che sono le intenzioni di Luciano Spalletti, per il futuro c’è il centrocampista che arriverà a titolo definitivo al Napoli.

Calciomercato Napoli, colpo da 30 milioni: la notizia

Questa mattina è arrivata la notizia in merito al lavoro che sta compiendo, sottobanco, Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli a lavoro costante, in questo momento di sosta, perché gli azzurri hanno da progettare presente e futuro.

Non solo i colpi per completare la rosa di Luciano Spalletti, ma anche per affermare quella che la rosa attuale, che sta letteralmente brillando sotto la gestione del tecnico di Certaldo e c’è un calciatore che pare abbia convinto tutti, ritrovando una forma niente male, dopo il passato sotto la gestione Antonio Conte.

Il Tottenham è pronto a separarsi da Ndombele e il Napoli può riscattarlo subito. Dopo il colpo Anguissa, dalla Premier, un altro prestito può andare a buon fine, con la permanenza poi in azzurro del centrocampista francese, dagli Spurs.

Mercato Napoli, Ndombele con lo sconto: le ultime

Sono i colleghi de Il Mattino a riportare le ultime notizie di calciomercato, colpo dal Tottenham per il Napoli perché il calciatore resterà in azzurro col riscatto. Sembra essersi convinto Aurelio De Laurentiis che, attraverso l’operato di Cristiano Giuntoli, tenterà anche lo sconto giocando al ribasso sui 20-25 milioni di euro.

Ultime Napoli, niente Kessiè con Ndombele: gli azzurri hanno scelto

Gli azzurri hanno scelto, con Ndombele, non arriverà Frank Kessiè. La volontà del Napoli sarebbe quella di andare verso il riscatto per il francese e, solo se dovesse venir meno quest’operazione, il Napoli tenterà il prestito con opzione di riscatto per il centrocampista ivoriano.

