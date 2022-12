Calciomercato Napoli, Demme sblocca l’arrivo del talento: c’è l’accordo🔜

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Napoli. Stando alle ultime notizie, infatti, gli azzurri avrebbero di fatti bloccato il talento per gennaio, ma l’arrivo di questo a Napoli sarebbe legato dalla cessione di Diego Demme. Esubero della formazione di Spalletti, qualora il tedesco cambiasse squadra il Napoli riuscirebbe ad accogliere il suo nuovo acquisto, visto che è stato trovato anche l’accordo con il club detentore del cartellino del ragazzo.

Calciomercato Napoli: colpo in mediana al posto di Demme

Il Napoli farà pochissim0 in quel di gennaio, se non andare a rinforzare le seconde linee di Luciano Spalletti, che comunque ad oggi hanno sempre dimostrato di essere all’altezza dei titolari. Nonostante l’ottima gestione dello spogliatoio da parte del tecnico azzurro c’è comunque chi è scontento per lo scarso minutaggio, come Diego Demme ad esempio, che potrebbe cambiare area in quel di gennaio.

Nonostante Spalletti ne abbia bloccato la cessione, il Napoli potrebbe lasciarlo partire per accogliere un nuovo innesto in mediana, rappresentato da uno dei giovani talenti più acclamati di questa Serie A. Il toscano non ha però alcuna intenzione di stravolgere l’equilibrio creatosi in squadra, motivo per il quale solo in caso di cessione di Demme verrà formalizzato l’acquisto del centrocampista.

Stando infatti a quanto riportato nell’ultim’ora da La Repubblica, l’arrivo di Ilic al Napoli nel prossimo calciomercato è legato alla cessione di Diego Demme, che potrebbe avvenire in Serie A o in Bundesliga.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Napoli: Ilic per gennaio o giugno

Ivan Ilic piace tanto al Napoli e non solo, motivo per il quale De Laurentiis ha intenzione di stringere i tempi con il Verona per assicurarsi il talento serbo battendo la concorrenza.

L’arrivo del centrocampista scaligero in Campania è legato alla cessione di Demme, fuori dai piani di Spalletti, ma questo non ferma Giuntoli a lavorare su quest’operazione. Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli ha intenzione di chiudere l’acquisto di Ilic nelle prossime settimane, indipendentemente dal fatto se il ragazzo arrivi nel prossimo calciomercato o in quello estivo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Napoli, colpo da 30 milioni dalla Premier: firma subito

Napoli, accordo con Ilic: manca quello (vicino) con l’Hellas

Ivan Ilic ha stregato parte della Serie A con le sue prestazioni, motivo per il quale i maggiori club italiani si sono mossi su di lui in questa e nelle scorse finestre di mercato. Chi potrebbe però avere la meglio è il Napoli, al lavoro per trovare un accordo con il Verona dopo aver raggiunto quello economico con Ilic.

La distanza è però minima con gli scaligeri, con i quali si potrebbero definire gli ultimi dettagli del trasferimento sulla base di circa 25 milioni di euro già nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scambio col Napoli a gennaio: si chiude subito