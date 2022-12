Juventus, il mister annuncia l’arrivo del giovane: “È pronto”

La Juventus sta lavorando non solo per il colpi del presente ma anche del futuro nel calciomercato. Con Szczesny ad un passo dall’addio, visto che ad oggi ancora nessuna novità è arrivata in merito al suo rinnovo, il club bianconero avrebbe individuato il perfetto portiere con cui sostituire il polacco. Dopo anni di gavetta in squadra minori il giocatore è finalmente pronto al salto di qualità, come confermato anche dall’allenatore.

Calciomercato Juventus: annunciato il nuovo portiere

La Juventus studia i colpi del futuro, con l’obiettivo di creare una rosa che possa tornare a competere sia in Italia che in Europa. Il compito della prossima dirigenza bianconera non sarà affatto semplice, visto che la rivoluzione in casa Vecchia Signora si sta compiendo non solo in società ma anche sul campo.

Tanti sono infatti i calciatori che lasceranno Torino la prossima estate, tra i quali Cuadrado, Alex Sandro, McKennie e forse Szczesny, in scadenza con la Juventus ed ancora incerto sul da farsi l’anno prossimo. La Vecchia Signora starebbe sondando diversi profili con i quali sostituire il polacco, e l’ultimo aggiunto alla lista del ds Vagnati arriva su consiglio di un allenatore ed ex portiere.

Intervistato da TvPlay per calciomercato.it, l’ex portiere Luigi Turci ha infatti individuato Guglielmo Vicario come il perfetto portiere di una big, profilo sul quale la Juventus ha iniziato a mobilitarsi per il prossimo calciomercato.

Juventus, Vicario per il post Szczesny? Assicura Turci

La ricerca di un nuovo portiere non è mai facile, sopratutto se andrà a ricoprire i panni del titolare. Dopo 6 anni di Szczesny lo sarà ancora di più, ma l’ex portiere Turci ha indirettamente indicato quello che potrebbe essere il perfetto sostituto del polacco alla Juventus, Guglielmo Vicario.

Ai microfoni di TvPlay l’ex Samp ed Udinese ha in pratica assicurato lui sul portiere dell’Empoli, spendendo parole d’elogio per uno che fino a qualche stagione fa faceva la panchina di Crango al Cagliari; “Vicario? In questo momento per rendimento è il miglior portiere italiano. Per qualità e per ciò che propone, è uno dei pochi portieri a tutto tondo. Futuro? E’ pronto per il grande salto di qualità, è pronto per una big.”

Calciomercato Juventus: l’Empoli fissa il prezzo di Vicario

Passare da ipotesi a realtà ce ne vuole, ma qualora Szczesny non dovesse rinnovare la Juventus potrebbe davvero fare un pensiero per Gugliemo Vicario in vista del prossimo calciomercato, seguendo un pò l’esempio della Lazio con Provedel.

La pista che porterebbe all’italiano è vantaggiosa sotto ogni punto di vista per la Vecchia Signora, soprattutto da un punto di vista economico, visto che servirebbero “appena” 15 milioni per convincere l’Empoli a lasciar partire Vicario.

