Juventus, ora Rabiot è il colpo: addio dopo il Mondiale, svelato il club 😱

Da oggetto “misterioso” a sogno di calciomercato, perché è Adrien Rabiot il colpo, con beffa alla Juventus. Perché il suo contratto è in scadenza e lo stesso Rabiot potrebbe avere il cosiddetto “coltello dalla parte del manico” di fronte a quella che sarebbe poi la sua intenzione. Di fronte all’idea di giocare titolare in Champions League e lontano dalla Juve, può influire sulla sua imminente decisione.

Calciomercato Juventus, via Rabiot: svelato il club e il motivo della separazione

C’è un club che sta muovendo passi importanti per Adrien Rabiot e la rivelazione arriva dall’estero sull’addio alla Juventus.

I bianconeri rischiano di perdere il proprio centrocampista francese, ora che è diventato uno dei perni più importanti del centrocampo bianconero, tant’è che la Juve sta riflettendo su quello che potrebbe essere il suo rinnovo. Le cifre del rinnovo stesso sono enormi, ma altrove Rabiot potrebbe letteralmente guadagnare le stesse cifre che percepisce alla Juventus. E allora la Juve riflette, mentre lui brilla al Mondiale.

Si è ritrovato il centrocampista francese e ora, proprio dalla sua terra, chiedono a gran voce il suo ritorno: il Paris Saint-Germain è pronto a riportare a casa Adrien Rabiot.

Mercato Juventus, Rabiot al PSG: le ultime

Sono i colleghi francesi de Le 10 Sport a riportare le ultime notizie di calciomercato legate al colpo del PSG, che porta ad Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus sta facendo impazzire i tifosi francesi e del PSG, di fronte a quella che è l’ipotesi di ritrovarlo nel centrocampo di Galtier, con Verratti e gli altri, perché ha messo in mostra tutte le qualità che convinsero la Juve a puntare su di lui, a costo zero, ormai diverse stagioni fa. Stessa opzione che rischierebbe di venir fuori ora che il PSG è pronto a riportarlo a casa.

Ultime Juventus, Rabiot via gratis? I bianconeri proveranno la contromossa

Proveranno al contromossa alla Juventus, per non perdere Rabiot a zero. Ci proveranno con la controproposta al PSG, qualora i transalpini dovessero procedere verso il tentativo di prendere a costo zero Rabiot, solo per la prossima stagione. E infatti, per evitare tale scenario, la Juve potrebbe offrire al club parigino, il cartellino di Rabiot per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il PSG ci pensa perché Fabian Ruiz pare non abbia convinto Galtier.

