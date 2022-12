Calciomercato, il campione via subito: cambia completamente vita😮

Importanti novità arrivano sul futuro del campione nel prossimo calciomercato. Già nelle scorse settimane si era parlato di un suo possibile addio all’attuale club ed al calcio che conta ma, stando alle ultime notizie, da possibilità questo si potrebbe presto tramutare in realtà . Il giocatore avrebbe infatti già deciso il suo futuro, valutando anche l’ipotesi di trasferirsi già a gennaio nel suo nuovo club cambiando completamente vita.

Calciomercato, addio a gennaio: il campione ha scelto

La vita, così come la carriera calcistica, è fatta di scelte, ed il campione ne potrebbe presto prenderne una che stravolgerà completamente il suo modo di vivere e di giocare a calcio. Subito dopo il Mondiale ci sarà infatti l’incontro con il club per definire quello che sarà il suo futuro nel prossimo calciomercato, ma l’impressione è che una decisione sia stata già presa.

Il campione non è infatti mai riuscito ad ambientarsi completamente nel club, motivo per quale gennaio sarà l’occasione perfetta per andare via e continuare a giocare gli ultimi anni di carriera in altri contesti.

Da che erano semplici indiscrezioni ora il futuro del giocatore sembra essere definito. Come riportato da Emre Konur sul proprio profilo Twitter, Di Maria potrebbe infatti lasciare la Juventus già nel prossimo calciomercato invernale.

Calciomercato Juventus, addio Di Maria: le possibili destinazioni

Arrivato in estate fra l’entusiasmo della piazza, El Fideo Angel Di Maria ha un pò deluso le aspettative in questi primi mesi alla Juventus, complice anche diversi infortuni ed un Mondiale che hanno senza dubbio condizionato le sue prestazioni.

Sin dai primi momenti in bianconero si è parlato di un suo possibile addio che, in quel di gennaio, potrebbe verificarsi. Secondo le ultime notizie, infatti, Di Maria potrebbe salutare la Juventus dopo solo sei mesi e trasferirsi in MLS o tornare in Argentina nel prossimo calciomercato, stravolgendo completamente la vita sua e della sua famiglia.

Juventus, Di Maria in uscita: El Fideo ha un sogno

L’esperienza di Di Maria alla Juventus sembra essere giunta ai titoli di coda dopo neanche sei mesi. El Fideo ha deluso le aspettative e, complice anche il delicato momento che la Vecchia Signora sta vivendo, l’argentino potrebbe salutare per alleggerire il pesante monte ingaggi.

Diverse sono le destinazioni che intrigano l’ex PSG, ma il sogno dell’argentino è uno. Di Maria ha infatti più volte confessato il desiderio di tornare al Rosario Central, ed è proprio nel prossimo calciomercato invernale che si potrebbe avverare il desiderio del Fideo.Â

