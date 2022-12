Calciomercato, il Presidente ha deciso per l’esonero ma lo blocca il Tribunale: il motivo

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutta Europa. Dopo le diverse panchine saltate in questo inizio di stagione, un altro allenatore ad un passo dall’essere esonerato dal club dopo gli ultimi deludenti risultati ottenuti in campionato. Il Presidente non riesce infatti più a tollerare le pessime prestazioni della squadra, ma il Tribunale è pronto a bloccare ogni sorta di operazione da parte il club.

Calciomercato, il Tribunale blocca l’esonero: le ultime

Dopo gli ultimi deludenti mesi il club è pronto a ripartire, non solo da un punto di vista di risultati ma anche tecnico, visto che il Presidente ha deciso di cambiare guida tecnica esonerando l’attuale allenatore ed affidando la prima squadra a chi molto bene conosce la piazza.

La scelta del club deve essere in pratica solo ufficializzata, ma un leggero intoppo potrebbe far saltare tutto. Stando alle ultime notizie, infatti, il Tribunale starebbe bloccando l’operazione, tra lo stupore dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Come riportato anche da Gianluca Di Marzio Cellino non può ancora esonerare Pep Clocet perchè attualmente il Brescia è sotto amministrazione controllata del Tribunale.

Brescia, Cellino vuole esonerare Clocet: Pisa decisivo

Il Brescia non sta vivendo il suo miglior momento sia da un punto di vista sportivo che societario. Le Rondinelle arrivano infatti al ridosso di Natale al settimo posto in classifica a ben otto punti dalla seconda posizione, ovvero l’obiettivo finale del club di Cellino per questa stagione.

Il Presidente del Brescia si sta spazientendo, anche perchè in estate è stato fatto un mercato importante per puntare alla promozione diretta, che ad oggi sembra essere utopica. Cellino starebbe dunque valutando l’operato di Clocet, che ad oggi è salvato solo dal Tribunale.

Il Pisa sarà però decisivo per il tecnico del Brescia: qualora Clocet non facesse punto neanche contro i Toscani, Cellino procederà comunque con l’esonero.

Calciomercato Brescia: i nomi per il post Clocet

Clocet è ora in bilico ed in dirigenza iniziano già a circolare i primi nomi per sostituire il tecnico spagnolo. Le idee sono diverse, ma la decisione spetterà a Cellino che sembra abbia le idee ben chiare.

In caso di esonero di Clocet, infatti, Cellino potrebbe affidare la panchina del Brescia ad uno fra Possanzini e Gastaldello, entrambi in possesso di patentino e già sotto contratto con la società.

