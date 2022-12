Juventus: Elkann ha pugnalato Agnelli, sapeva già tutto 😱

E’ una situazione a dir poco drammatica per la Juventus che rischia tantissimo dal punto di vista penale e sportivo con Andrea Agnelli tra i principali capi espiatori. La società bianconera sta pensando anche alla cessione del club e per questo motivo soprattutto sono state presentate le dimissioni dell’ormai ex presidente bianconero con anche tutto il Cda. Le prossime settimane saranno significative per le prime sentenze in arrivo vista la vicenda della Juve.

Caso Juventus: Agnelli fatto fuori

La Juve in queste settimane ha preso decisioni forti riguardo tutta la situazione che sta coinvolgendo la società bianconera. Perché la famiglia Agnelli dopo un’intera storia alla guida della Juve può cedere la società visto il caso che si è venuto a creare. Non è un momento facile per la Juventus che in queste ultime settimane ha fatto si che Andrea Agnelli e tutto il Cda presentassero le dimissioni dalla società bianconera.

E’ venuto fuori un polverone davvero grande e pare addirittura che dall’interno in molti sapessero già tutto. Per questo motivo ora Elkann vuole estraniare la Juve dalla vicenda e portare ad incolpare soltanto dei diretti interessati per evitare che di mezzo ci vada anche la società bianconera con delle sanzioni sportive.

Il caso Juventus con Elkann e Agnelli protagonisti si fa sempre più incredibile.

Juventus: Elkann incolpa Agnelli

Era in carica dal 2010 Agnelli e ora la Juventus ed Elkann hanno spinto per farlo fuori. Intanto, arrivano novità importanti riguardo la vicenda, con lo scrittore e giornalista Gigi Moncalvo che a Sport del Sud ha rivelato diversi fatti. Infatti, pare che ci sia stata una coltellata da parte di John Elkann ad Andrea Agnelli per salvare la Juventus.

“John Elkann non poteva non sapere”. E allora aumentano le possibilità riguardo Andrea Agnelli possibile capo espiatorio della Juventus in questa situazione surreale, dove ogni giorno che passa vengono fuori nuovi fatti.

Cessione Juventus: le ultime

Intanto, si parla molto anche della possibile cessione della Juventus a nuovi investitori, un’ipotesi che Exor sta valutando in maniera seria visiti i fatti accaduti in questi anni. Presto ci sarà il rischio di andare a processo.

