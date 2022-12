Mondiali 2022, scandalo in Qatar: accordo Al Thani Macron

Accusa gravissima che arriva nei confronti della Francia, il suo presidente Macron, Al Thani, il Qatar e tutta l’organizzazione dei Mondiali 2022. Dichiarazioni a sorpresa che faranno sicuramente discutere. Ecco la rivelazione scioccante da parte dell’avvocato francese che ha svelato dei retroscena in merito ad un accordo tra gli sceicchi e la Francia. Ecco cosa sta succedendo. Tutto alla vigilia delle semifinali dei Mondiali e nella settimana che porterà alla finale della Coppa del Mondo.

Mondiali 2022: accusa gravissima dalla Francia

Settimana decisiva per il futuro del calcio Mondiale. Domenica, infatti, è prevista la finale di questa Coppa del Mondo: a contendersi il trofeo le quattro Nazionali che si sfideranno in semifinale. Argentina-Croazia e Francia-Marocco.

Intanto arrivano delle gravi accuse da parte di un avvocato che ha rivelato dei dettagli di una presunta irregolarità riguardo l’organizzazione di questi Mondiali in Qatar. Il tutto è stato rivelato in diretta suTwitch a TvPlay.

Ecco l’accusa del legale Juan Branco sui Mondiali, Macron, la Francia e Al Thani.

Mondiali 2022: interessi politici tra Francia e Qatar

Nel corso della diretta Twitch TvPlay l’avvocato Juan Branco si è soffermato sui Mondiali 2022 e il legame tra Francia e Qatar.

“Si può dire che il Qatar abbia salvato tantissime industrie francesi, dopo la crisi del 2008 sono arrivati gli sceicchi. Successivamente è arrivato il supporto di Platini per l’organizzazione dei Mondiali del 2022. E dopo è avvenuta l’operazione Paris Saint Germain. C’è la corruzione, dunque, dietro al Psg che è la principale potenza della Francia. Tutto è nato a causa dei rapporti con il Qatar che ha avuto l’allora presidente Sarkozy e l’attuale Macron. Un accordo che ha portato gli sceicchi a salvare diverse aziende francesi. In cambio hanno ricevuto il club di Parigi che è stato usato per normalizzare l’immagine del Qatar all’estero”.

“Macron, per esempio, ha avuto un ruolo chiave nel rinnovo di Mbappè con il Psg. Ha fatto da intermediario ed ha negoziato direttamente con Al Thani e Mbappè. A Doha ci sarà anche lui nella semifinale contro il Marocco. Nel calcio di oggi sono tanti gli interesse, anche politici, a causa dei troppi soldi che girano”.

Mondiale 2022 irregolare, la rivelazione

L’avvocato Juan Branco in merito all’irregolarità dell’organizzazione dei Mondiali 2022 in Qatar.

“L’irregolarità c’è già nel momento in cui si è deciso di farli in Qatar. Però non so dire se queste cose riguardano anche il campo e il calcio giocato”.

