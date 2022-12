Calciomercato, l’ex Milan torna in Serie A: svelato il club, a gennaio

Pronto al ritorno in Serie A, saluterà il suo attuale club e probabilmente sarà già a gennaio il possibile colpo con ritorno in Italia per lui. L’ex calciatore dei rossoneri potrebbe sbarcare presto in Italia, dopo essersi allontanato per un breve periodo. Può essere il rinforzo giusto per l’imminente calciomercato, in serata è arrivata la rivelazione di mercato su di lui.

Calciomercato, colpo in Serie A: torna l’ex Milan in Italia

La notizia di mercato è arrivata in serata, un ex Milan tra quelli che arrivò nel corso di programmazione dei rossoneri nell’era Mirabelli e Fassone, sta per tornare in Serie A.

Possibile l’addio immediato da quello che è il club che ha provato a rilanciarlo, dopo la parentesi negativa in Italia. Tornerà per mettersi in gioco perché, a quanto pare, la sua esperienza in Turchia sembra arrivata al capolinea.

Secondo le ultime informazioni di mercato, a far ritorno in Serie A per il colpo di calciomercato dell’Hellas Verona, è Fabio Borini. Il calciatore italiano potrebbe ritornare al club scaligero dopo la sua parentesi in Turchia, al Karagumruk, club allenato da Andrea Pirlo.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Verona, colpo Borini: le ultime

A riportare le ultime news di calciomercato legate al colpo Fabio Borini, per l’Hellas Verona, è il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Il noto giornalista ha spiegato che il contratto dello stesso Borini è in scadenza al 30 giugno 2023 e si starebbe valutando come opzione per l’Hellas Verona. I colloqui sarebbero aperti tra le parti, con la voglia dello stesso Borini che sarebbe quella di ritornare in Italia, per giocare in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Verona, sondaggio per il colpo a gennaio: la notizia – CM24

Ultime Verona, i numeri di Borini con il Karagumruk

Numeri comunque importati quelli in Turchia per Fabio Borini, obiettivo potenziale del Verona per gennaio. Con il Karagumruk ha trovato la bellezza di 7 gol e 4 assist nelle 12 partite giocate nella SuperLiga turca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, incontro per Ilic: addio Verona, resta in Serie A – CM24