Pochettino nuovo ct della Nazionale per i prossimi Mondiali: i tifosi sognano

Importanti novità arrivano sul futuro di Mauricio Pochettino nel prossimo calciomercato. Libero da quest’estate, dopo essersi visto concludere la sua esperienza sulla panchina del PSG, il tecnico argentino è pronto a diventare il ct della Nazionale per i prossimi Mondiali che si terranno in Nord America. Ci sono da limare giusto gli ultimi dettagli ma l’impressione è che a breve si possa raggiungere un accordo tra la Federazione e Pochettino, con i tifosi che alla notizia potrebbero letteralmente esplodere di gioia e sognare in grande.

Calciomercato, futuro Pochettino: le ultime

Nel corso di questi primi mesi di stagione Mauricio Pochettino è stato accostato a diversi club europei desiderosi di affidargli la guida tecnica della propria squadra. L’esperienza al PSG per l’argentino è stata costruttiva ma decisamente più deludente rispetto a quella al Tottenham, ma di sicuro questo non macchia il suo ottimo curriculum.

Villareal, Nizza, Aston Villa ed anche Juventus avevano pensato ed anche offerto un lavoro a Pochettino, ma il tecnico argentino ha deciso di prendere una decisione diversa per il proseguo della sua carriera.

Stando a quanto riportato da fichajes.net, infatti, Mauricio Pochettino potrebbe decidere di diventare il nuovo ct del Messico in vista dei prossimi Mondiali, sostituendo il suo connazionale “El Tata” Martino che ha lasciato dopo l’eliminazione dalla Coppa del Mondo in Qatar.

Pochettino nuovo ct del Messico? Ipotesi complicata

Dopo il fallimento in Qatar il Messico è pronto a ripartire con una nuova guida tecnica, complice anche l’addio del Tata Martino. La Federazione messicana non ha però intenzione di allontanarsi dall’Argentina, visto che il nuovo ct potrebbe venire proprio da lì.

Il Messico sogna infatti di ingaggiare come nuovo ct della Nazionale Mauricio Pochettino, ipotesi romantica ma complicata. Nonostante l’argentino sia attualmente libero ed alla ricerca di sistemazione, la sua priorità è quella di sedersi sulla panchina di un club, volontà che potrebbe terribilmente rallentare delle ipotetiche trattative.

Messico: l’alternativa a Pochettino

Arrivare a Mauricio Pochettino è un’impresa ostica e quasi impossibile per il Messico che, in vista del Mondiale in casa, starebbe valutando diversi profili ai quali poter affidare la panchina.

Tra i tanti nomi il Messico avrebbe individuato anche in Bielsa il possibile ct del Mondiale 2026. La difficoltà qui non starebbe tanto quanto nel trattare col tecnico ma nella concorrenza che si potrebbe creare con le altre Nazionali interessate al Loco.

