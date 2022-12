Calciomercato Milan, la bomba di Scaroni: “Maldini sta trattando”

Tifosi entusiasti dopo l’annuncio del presidente del Milan Paolo Scaroni in merito alle mosse di calciomercato. Adesso toccherà a Paolo Maldini concretizzare tutto e chiudere la questione nel più breve tempo possibile. In casa dei rossoneri c’è davvero grande allegria dopo la notizia rilanciata dal presidente del club che, nel corso di un’intervista, ha svelato i dettagli di questa trattativa. Protagonista assoluto il dirigente ed ex capitano del Milan che sta lavorando in prima persona per il buon esito della trattativa.

Ultime notizie Milan: esultano i tifosi dopo l’annuncio di Scaroni

Nel cambio di proprietà, avvenuto al Milan qualche mese fa, ha mantenuto la propria posizione di presidente operativo il manager Paolo Scaroni. La RedBird Capital lo ha confermato al timone del club rossonero con un ruolo specifico. A lui, infatti, il compito di gestire la vicenda relativa alla costruzione del nuovo stadio.

Difatti l’uomo, 76 anni ed ex amministratore di Eni, ha il compito di portare a termine questo delicato incarico. Non si interessa molto delle vicende sportive ma quest’oggi, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato l’indiscrezione di calciomercato.

Nonostante si occupi solo di questioni riguardante i rapporti con il comune per la progettazione e costruzione dello stadio, si è soffermato sul progetto dei rossoneri per il prossimo mercato invernale e sui piani del club per il futuro.

Annuncio importante da parte del presidente del Milan Scaroni che ha rivelato i dettagli sulla trattativa a cui sta lavorando Paolo Maldini per il rinnovo di Rafael Leao.

Milan: rinnovo Leao, l’annuncio di Scaroni

Il presidente del Milan ha affrontato diversi temi legati al mondo rossonero. Tra questi c’è anche la questione relativa alla trattativa per il rinnovo di contratto con Rafael Leao. A Scaroni sono stati chiesti aggiornamenti su questa questione, che tiene banco all’interno della dirigenza. Anche i tifosi sono in attesa di una risposta.

Arrivano notizie incoraggianti e positivi in merito al rinnovo di contratto del portoghese del Milan Rafael Leao. Queste le parole di Scaroni.

“Posso dire che tutto procede anche perché alla trattativa c’è Maldini, se a trattare è lui posso dirmi tranquillo. Poi Rafael al Milan si trova molto bene, così mi dicono da Milano”.

Milan: rinnovo Leao: il ruolo centrale di Paolo Maldini

Dichiarazioni importanti da parte del presidente del Milan Scaroni sul rinnovo di Leao. Il dirigente ha svelato anche il ruolo di Maldini in questo affare. Soffermandosi sull’ex difensore e bandiera del Milan, il manager ha affermato: “Una buona e gradevole persone, parliamo poi di un autentico mito del calcio. Lui molto velocemente si è calato nel nostro progetto. Lavora nei panni di un manager così come Pioli e Massara, anche loro sono dei professionisti e degli uomini seri in perfetto stile Milan”.

