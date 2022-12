Inter: il primo acquisto firma il 1 gennaio, colpo da 10 MLN ✍🏻

Ultimissime di calciomercato di oggi sull’Inter di Simone Inzaghi che da gennaio potrebbe ritrovarsi subito in rosa un nuovo acquisto di livello importante che possa dare varianti, qualità e forza fisica ad un reparto che sta attraversando più problemi di quelli che ci si aspettava. Infatti, l’Inter ha messo un giocatore nel mirino e farà di tutto per prenderlo in vista del 2023, ci sono due finestre di mercato dove il giocatore può arrivare.

Calciomercato Inter: primo acquisto del 2023

Scatenata l’Inter che ha intenzione di tornare a lottare per le prime posizione in Serie A. Quest’anno è iniziato nel peggiore dei modi possibili in diverse situazioni, sia per i punti che ad oggi ha in classifica, sia per i gol fatti e subiti. Per migliora la situazione bisognerà fare anche investimenti per la rosa nerazzurra. Tra i vari giocatori messi nel mirino l’Inter sta valutando l’acquisto di un giovane attaccante che possa fare comodo a Inzaghi in più situazioni.

L’Inter ha messo nel mirino un Nazionale francese che sta giocando i Mondiali: è Marcus Thuram che ha un contratto che scade nel 2023 con il Borussia Mochegladbach e non ha intenzione di rinnovare. Questa situazione porta il club tedesco a vendere l’attaccante 25enne a gennaio per evitare di perderlo a zero in estate. Piero Ausilio è già a lavoro per chiudere l’affare nel mercato di gennaio.

L’Inter vuole acquistare Marcus Thuram a gennaio 2023 subito.

Inter: Marcus Thuram a gennaio

Secondo le ultime notizie di calciomercato l’Inter può acquistare Marcus Thuram per 10 milioni di euro a gennaio, una strategia per provare a prendere subito il giocatore e assicurarsi il trasferimento anticipando anche la concorrenza che in estate potrebbe essere più agguerrita perché in scadenza. L’intenzione della società nerazzurra è di velocizzare la trattativa ora.

L’Inter vuole comprare Marcus Thuram in queste settimane e provare ad avere il suo arrivo in rosa già il 1 gennaio 2023 quando aprirà il mercato invernale. Per dare subito il via alla rimonta nerazzurra in vista della seconda parte di stagione.

Inter: i numeri di Marcus Thuram

Marcus Thuram può firmare con l’Inter e lasciare il Borussia Monchengladbach dove ha un totale di 41 gol e 26 assist nelle 119 partite giocate con la maglia del club tedesco. Quest’anno ha già raggiunto 13 gol e 5 assist in stagione.

